పెరుగుతున్న వీధికుక్కల బెడదను బహిర్గతం చేసే దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటనలో.. సూరత్లోని భండారివాడ్, సయ్యద్పురా ప్రాంతంలో ఇబ్రహీం అలియాస్ ఎజాజ్ అహ్మద్ అన్సారీగా గుర్తించబడిన 38 ఏళ్ల వ్యక్తి వీధికుక్కల గుంపు వెంబడించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత మరణించాడు. అక్టోబర్ 24న ఇబ్రహీం ఉదయం ప్రార్థనల తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా ఈ విషాదకరమైన సంఘటన జరిగింది. ఆరు నుండి ఏడు వీధికుక్కలు అతన్ని వెంబడిస్తున్నట్లు CCTV ఫుటేజ్లో తెలుస్తోంది. భయాందోళనలో, అతను భద్రత కోసం పరిగెత్తాడు. అయితే జారిపడి రోడ్డుపై బలంగా పడిపోయాడు. దీంతో తలకు తీవ్ర గాయం అయింది. ఆ పతనం మెదడు రక్తస్రావం, వెన్నెముక నరాల దెబ్బతినడం వల్ల పక్షవాతం వచ్చింది. చాలా రోజులు చికిత్స పొందుతున్నప్పటికీ, ఇబ్రహీం గాయాలతో మరణించాడు, ఇది స్థానికులలో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది.
Man Dies After Being Chased by Pack of Stray Dogs in Gujarat
