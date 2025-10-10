గుజరాత్ వడోదరలో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. రోడ్లపై తిరుగుతున్న పశువులను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న మున్సిపల్ కార్మికుడు మహేష్ పటేల్ ను ఒక ఆవు సుమారు అర కిలోమీటరు దూరం ఈడ్చుకెళ్ళింది. ఈ సంఘటన సీసీటీవీలో రికార్డై, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అక్టోబర్ 9న, వడోదర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ బృందానికి చెందిన మహేష్ ఒక ఆవును పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆవును బంధించే సమయంలో తాడు అతడి కాలుకు చిక్కుకుంది. భయాందోళనలో ఆ ఆవు రోడ్డుపై పరుగులు తీసింది. ఇతర పశువులు కూడా భయంతో సంచరిస్తూ వెళ్లడం వల్ల మహేష్ తీవ్ర గాయపడ్డాడు. వెంటనే అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు.
ఈ ఘటనపై వడోదర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అంతర్గత దర్యాప్తు ఆదేశించింది. అలాగే, పశువులను పట్టుకోవడానికి పాటించాల్సిన భద్రతా విధానాలు, పద్ధతులపై సమీక్ష చేపట్టారు. స్థానికులు, ఆ ప్రాంత సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా ఈ సంఘటన ప్రజలకు తెలుసు కావడంతో వీడియో వైరల్ అయ్యింది.వీడియోలో మహేష్ కాలుకు తాడు చిక్కుకుని ఆవుతో కలిసి రోడ్డుపై పరుగులు తీసే దృశ్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
Cow Capture Gone Wrong in Vadodara:
Worker dragged by cow in Vadodara incident caught on CCTV
A Vadodara Municipal Corporation cattle squad worker had a narrow escape while catching a stray cow. During the operation, his leg got tangled in the rope tied to the cow, putting his life at risk. The frightened cow ran… pic.twitter.com/4gaDrNRsaW
— Our Vadodara (@ourvadodara) October 10, 2025
