ఒక విషాదకరమైన సంఘటనలో, ఒక జంట హల్ది వేడుకలో వారి ప్రవేశానికి ఏర్పాటు చేసిన హైడ్రోజన్ బెలూన్లు పేలిపోవడంతో వధూవరులు ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. నివేదికల ప్రకారం ఆ జంట హైడ్రోజన్ బెలూన్ల గుత్తిని పట్టుకుని ఉండగా, వారి చుట్టూ రంగురంగుల తుపాకులు పేల్చబడుతున్నాయి. వేడి కారణంగా, బెలూన్లు అకస్మాత్తుగా మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి. కొన్ని సెకన్లలోనే భారీ పేలుడు సంభవించింది. వధువు ముఖం, వీపుపై కాలిన గాయాలు కాగా, వరుడి వేళ్లు, వీపుపై కాలిన గాయాలు అయ్యాయి.

