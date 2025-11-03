దక్షిణాఫ్రికా మహిళల జట్టుపై 52 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి, టీమ్ ఇండియా ప్రపంచ చాంపియన్గా నిలిచింది. ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది షఫాలీ వర్మ అద్భుత ప్రదర్శన.గాయపడ్డ ప్రతికా రావల్ స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చిన షఫాలీ వర్మ, ఫైనల్లో బ్యాట్తో పాటు బంతితోనూ మెరిసింది. ఆమె 78 బంతుల్లో 87 పరుగులు చేసి జట్టును 50 ఓవర్లలో 298/7 పరుగుల భారీ స్కోరుకు చేర్చింది. అనంతరం బౌలింగ్లో కూడా షఫాలీ తన ప్రతిభ చూపించింది. ఆమె వేసిన ఏడు ఓవర్లలో రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టింది.
ఆమె అద్భుత ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనకు “ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్” అవార్డు దక్కింది. ప్రపంచ కప్ గెలిచిన తర్వాత, షఫాలీ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో ఒక హృదయానికి హత్తుకునే పోస్ట్ చేసింది. ఆమె X (ట్విట్టర్) లో “02-11-2025… దేవుని ప్రణాళిక” (“God’s Plan…”) అంటూ రాసింది. ఈ పోస్ట్ అభిమానులను ఉత్సాహపరచింది. షఫాలీకి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
02-11-2025
God’s plan pic.twitter.com/CtWI2V5h9g
— Shafali Verma (@TheShafaliVerma) November 3, 2025
