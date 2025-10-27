కరీంనగర్ జిల్లా నుస్తులాపూర్ స్టేజ్ వద్ద ఆదివారం ఉదయం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం ప్రాంతంలో కలకలం రేపింది. రహదారిని దాటుతున్న సమయంలో రెండు బైకులు ఎదురెదురుగా ఢీకొని ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకున్నది. ప్రమాద తీవ్రతతో రెండు బైకులు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.రెండు బైకులు కూడా అధిక వేగంతో ప్రయాణిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఒక బైక్ రోడ్డు దాటుతుండగా, మరొకటి ఎదురుగా వస్తూ బలంగా ఢీకొట్టింది. ఢీకొన్న వేగం కారణంగా ఇద్దరు రోడ్డుపై పడిపోగా, అక్కడికక్కడే గాయాలపాలయ్యారు.
వారిని స్థానికులు వెంటనే గుర్తించి, అంబులెన్స్ సహాయంతో సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ ఘటన మొత్తం అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు కావడంతో వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. రోడ్డుపై నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్ చేయడం వల్ల ఎంతటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయో ఆ వీడియో మరోసారి గుర్తు చేసింది.ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ప్రమాదానికి కారణం అధిక వేగమేనని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. కేసు నమోదు చేసి విచారణ ప్రారంభించారు.
ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఢీకొట్టుకున్న రెండు బైక్లు
కరీంనగర్ జిల్లా నుస్తులాపూర్ స్టేజ్ వద్ద జరిగిన ఘటన. రోడ్డు క్రాస్ చేస్తున్న సమయంలో ఢీకొన్న రెండు బైక్లు. సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన ప్రమాద దృశ్యాలు. pic.twitter.com/UHToFEu2Po
— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) October 27, 2025
