రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్లో ఆదివారం ఉదయం విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. తనకు పెళ్లి చేయాలని ఒత్తిడి చేస్తూ ఒక యువకుడు హైటెన్షన్ విద్యుత్ టవర్పైకి ఎక్కి దూకాడు. స్థానికులు అతన్ని కిందకు దించేందుకు ప్రయత్నించినా, అతడు వినిపించుకోకపోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు మరియు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. అతనిని కిందకు దించేందుకు బృందాలు ఏర్పరిచారు. గంటల తరబడి చర్చలు జరిపినా, తన నిర్ణయంపై యువకుడు మొండిగా నిలిచాడు. చివరికి పోలీసులు దగ్గరగా వెళ్లే క్రమంలో వారి చేతుల్లోంచి తప్పించుకుని, టవర్ పై నుంచి దూకేశాడు.
పట్టపగలే నడిరోడ్డుపై దారుణ హత్య, డ్రైవర్ ని ఇటుకలతో కొట్టి చంపిన ఇద్దరు వ్యక్తులు, వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్
టవర్ కింద మట్టితో కూడిన బురద ఉండటంతో అతనికి తలకు, కాళ్లకు తీవ్రమైన గాయాలు అయ్యాయి. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులు అతన్ని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలిపారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, యువకుడు తన కుటుంబం ప్రేమ వివాహానికి అంగీకరించకపోవడంతో ఈ దారుణ చర్యకు పాల్పడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఈ విధంగా ప్రాణత్యాగం చేయాలనే ప్రయత్నం ప్రజల్లో తీవ్ర ఆందోళనకు కారణమైంది.
Young Man Jumps from High-Tension Tower in Abdullapurmet
షాకింగ్ విజువల్స్
తనకు పెళ్లి చేయాలని హైటెన్షన్ టవర్ పైనుండి దూకిన యువకుడు
అబ్దుల్లాపూర్మెట్లో సంఘటన
పోలీసులు, విద్యుత్ అధికారులు కిందకి దించే ప్రయత్నంలో, వారి నుండి తప్పించుకొని దూకిన యువకుడు
టవర్ కింద బురదలో పడడంతో తీవ్ర గాయాలు.. ఆసుపత్రికి తరలింపు, పరిస్థితి విషమం pic.twitter.com/2IOjeQnPc1
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 27, 2025
