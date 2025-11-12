తమిళనాడులో కారు రన్నింగ్‌లో ఉండగా.. సైడ్‌ మిర్రర్‌ నుంచి పాము (Snake) బయటకు వచ్చింది. ఇది గమనించిన కారు డ్రైవర్‌ ఒక్కసారిగా షాక్‌ అయ్యాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఓ వ్యక్తి కారులో ప్రయాణిస్తుస్తూ కొంత దూరం వెళ్లాక కారు సైడ్‌ మిర్రర్‌ (car side mirror)లోపల నుంచి  పాము బయటకు వచ్చింది. గాలి వేగానికి పాము అద్దం లోపల నుంచి తల బయటకు పెట్టింది. గమనించిన కారు డ్రైవర్‌ ఒక్కసారిగా షాక్‌ అయ్యాడు. అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు కూడా ఈ సీన్ చూసి భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటన నమక్కల్‌-సేలెం రోడ్డు (Namakkal-Salem Road)లో చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

