ఇండోర్ నగరంలోని సదర్ బజార్ ప్రాంతంలో భయానక సంఘటన జరిగింది. స్థానిక కానిస్టేబుల్ సంతోష్ చౌదరి ఒక సరీసృపాన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నంలో దాని కాటుకు గురయ్యారు. పోలీసు అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సంతోష్ చౌదరి పామును పట్టుకుని ఫోటో తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, అకస్మాత్తుగా నాగుపాము అతన్ని కరిచింది. ఈ సంఘటన వెంటనే షాక్, భయాందోళన కలిగించింది.
తక్షణమే సంతోష్ను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్య చికిత్స అందించగా, కాటుకు సంబంధించిన విషప్రభావం (సాయ్రమోసిస్) తీవ్రంగా ఉండటంతో పరిస్థితి తీవ్రంగా మారిపోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వాటిలో కానిస్టేబుల్ తన చేతుల్లో పామును పట్టుకునే క్షణంలో పాము అతన్ని కరవడం చూడవచ్చు. పాములు పట్టుకోవడంలో అనుభవజ్ఞుడైన పోలీస్ అయినప్పటికీ, చిన్న విశ్లేషణలోనూ జాగ్రత్త పడకపోవడం ఈ ప్రమాదానికి కారణమైందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. చికిత్స పొందుతూ సంతోష్ చౌదరి మృతి చెందాడు.
Constable Dies After Cobra Bite While Trying To Catch
मध्यप्रदेश के इंदौर में कोबरा पकड़ने के चक्कर में एक कांस्टेबल की जान चली गई pic.twitter.com/08Ah39sQkm
— Priya singh (@priyarajputlive) September 22, 2025
