గురువారం మధ్యాహ్నం ఇండోర్‌లోని దావా బజార్ సమీపంలో ప్రకాష్ కుమాయు కుమారుడు ధర్మేంద్రగా గుర్తించబడిన 32 ఏళ్ల మెడికల్ స్టోర్ ఉద్యోగి అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించాడు. లోహా మండి నివాసి అయిన ధర్మేంద్ర తన పనికి వెళుతుండగా అకస్మాత్తుగా బైక్ మీద నుండి కుప్పకూలిపోయాడు. స్థానికులు, సహచరులు సహాయం కోసం పరుగెత్తారు. అయితే వైద్యులు వచ్చేలోపే అతను మరణించాడు. సన్యోగితగంజ్ పోలీసులు పరిశీలించిన సిసిటివి ఫుటేజ్‌లో అతను ఎటువంటి బాహ్య కారణం లేదా గొడవ లేకుండా పడిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది గుండెపోటుకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని సూచిస్తుంది. మరణానికి కారణాన్ని నిర్ధారించడానికి అతని మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం పంపారు.

Sudden Death Caught on Camera in Indore:

