నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో మంగళవారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. అచ్చంపేట మండలం చెన్నారం స్టేజ్ వద్ద ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అచ్చంపేట నుండి హైదరాబాద్ దిశగా వెళ్తున్న కారును ఎదురుగా వచ్చిన టిప్పర్ లారీ వేగంగా ఢీకొట్టింది. ఢీకొట్టిన దెబ్బకు కారు రోడ్డుపై బోల్తాపడి పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.ప్రమాదంలో కారు ప్రయాణికులు మద్దెల రమ్య, ఆనంద్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని గాయపడిన వారిని బయటకు తీశారు. అనంతరం వారిని అచ్చంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.
సాక్షుల ప్రకారం, టిప్పర్ అతివేగంగా నడిపిన కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఢీకొట్టిన దెబ్బకు కారు ముందుభాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయిందని వారు చెప్పారు. ప్రమాదం తర్వాత టిప్పర్ డ్రైవర్ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడని, పోలీసులు అతడి కోసం గాలింపు ప్రారంభించినట్లు సమాచారం.అచ్చంపేట పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేశారు. వాహనాలను పక్కకు తరలించి రహదారిపై ట్రాఫిక్ సర్దుబాటు చేశారు. ప్రమాదంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
Major Road Accident in Nagarkurnool:
నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
కారును ఢీకొట్టిన టిప్పర్..ఇద్దరు ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలు
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మండలం చెన్నారం స్టేజ్ వద్ద, అచ్చంపేట నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న కారును ఢీకొట్టిన టిప్పర్ లారీ
ప్రమాదంలో కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అవ్వగా, తీవ్ర…
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) November 4, 2025
