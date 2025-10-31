అక్టోబర్ 31న నవీ ముంబైలోని డాక్టర్ డివై పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన సెమీఫైనల్లో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆస్ట్రేలియాపై గెలిచి ఐసీసీ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ 2025 ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది. ప్రేక్షకులతో కిటకిటలాడిన స్టేడియంలో ఆ రాత్రి భారత జట్టు ఆట ఒక మాయాజాలం లా మారింది.భారీ స్కోరు ఛేజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితిలో కూడా భారత మహిళలు ధైర్యంగా పోరాడారు. మొదట బౌలర్లు ఆస్ట్రేలియాను పరిమిత రన్స్లో కట్టడి చేయగా, తరువాత బ్యాటర్లు స్థిరంగా లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేశారు. ముఖ్యంగా జెమిమా రోడ్రిగ్స్ అద్భుత బ్యాటింగ్తో జట్టుకు విజయదిశగా నడిపించారు. ఆమె 134 బంతుల్లో అజేయంగా 127 పరుగులు చేసి జట్టును చివరి దశలో నిలబెట్టారు.
అయితే ఆతృతను పెంచిన క్షణం 49వ ఓవర్ మూడో బంతికి వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్ సోఫీ మోలినెక్స్ వేసిన బంతిని అమన్జోత్ కౌర్ అద్భుతంగా ఆఫ్సైడ్ వైపుకు నడిపి బౌండరీ సాధించింది. ఆ బంతితో భారత్ లక్ష్యాన్ని చేరుకొని ఆస్ట్రేలియా అనే డిఫెండింగ్ చాంపియన్స్ను ఓడించింది. ఆ విజయ క్షణం వెంటనే క్రీడాకారిణులు ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. స్టేడియం మొత్తం "ఇండియా… ఇండియా" నినాదాలతో మార్మోగిపోయింది. దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. ఈ గెలుపుతో భారత్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లోకి చేరి చరిత్ర సృష్టించింది. నవంబర్ 2న జరిగే ఫైనల్ పోరులో భారత జట్టు దక్షిణాఫ్రికాను ఎదుర్కొంటుంది. అభిమానులంతా ఇప్పుడు బ్లూ క్వీన్స్ ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని ఎత్తే క్షణం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
India Winning Moment Video:
