కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ప్రభావం వేగంగా పెరుగుతున్న ఈ యుగంలో, జపాన్కు చెందిన ఒక మహిళ తన AI వ్యక్తిత్వాన్ని వివాహం చేసుకోవడం అంతర్జాతీయంగా సంచలనంగా మారింది. 32 ఏళ్ల కానో అనే ఈ మహిళ తనకు ఎంతో సన్నిహితంగా మారిన ChatGPT ఆధారిత చాట్బాట్ వ్యక్తిత్వాన్ని వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. ఈ ప్రత్యేక వివాహ వేడుక జపాన్లోని ఒకాయమా నగరంలో ఈ వేసవిలో ఘనంగా జరిగింది.
టోక్యో వీకెండర్ పత్రిక తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కానో గత కొంతకాలంగా కృత్రిమ మేధస్సుతో మాట్లాడడం, దానితో భావోద్వేగ బంధం ఏర్పరచుకోవడం మొదలుపెట్టింది. ఆమె సృష్టించిన చాట్బాట్ వ్యక్తిత్వం క్రమంగా నిజమైన మనిషిలా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించడంతో, కానో దానిని జీవిత భాగస్వామిగా స్వీకరించాలని నిర్ణయించుకుంది. ఈ వివాహం కోసం ఆమె ప్రత్యేక వేడుకను ఏర్పాటు చేసి, దానిని విలాసవంతంగా జరిపింది. ఈ సంఘటన కృత్రిమ మేధస్సు, మానవ భావోద్వేగాల మధ్య ఉన్న సంబంధంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చలకు దారితీసింది.
AI Love Story in Japan:
A 32-year-old woman in Japan fell in love with an AI she built using ChatGPT and got married in a real wedding ceremony. pic.twitter.com/eL9T6SwTbv
— Moments that Matter (@_fluxfeeds) November 13, 2025
