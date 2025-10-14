ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నంలో భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) హబ్ను ఏర్పాటు చేయడానికి గూగుల్తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ప్రకటించింది భారతీ ఎయిర్టెల్. ఈ ప్రాజెక్ట్, దేశవ్యాప్తంగా AI సాంకేతికతను మరింత వేగవంతం చేయడానికి, భారతీయ AI పరిశ్రమలో సౌకర్యాలను అందించడానికి లక్ష్యంగా పెట్టబడింది.గూగుల్ ప్రకటించిన ప్రకటన ప్రకారం, ఈ AI హబ్ ద్వారా టెక్ దిగ్గజం తన పూర్తి AI స్టాక్ను విడుదల చేయగలుగుతుంది. దేశంలోని AI స్వీకరణను ప్రోత్సహించడం, AI ఆధారిత సేవల విస్తరణను వేగవంతం చేయడం, మరియు డిజిటల్ పరివర్తనను నడిపించడం ప్రధాన లక్ష్యాలు.
విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ హబ్ సెంటర్, ఐదేళ్లలో రూ.1.33 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు గూగుల్ కీలక ప్రకటన, అమెరికా తర్వాత ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గూగుల్ కేంద్రం ఏపీలో..
భారతీ ఎయిర్టెల్ లిమిటెడ్ వైస్ చైర్మన్ మరియు MD గోపాల్ విట్టల్ మాట్లాడుతూ.. గూగుల్తో ఈ భాగస్వామ్యం భారతదేశ డిజిటల్ భవిష్యత్తులో ఒక నిర్ణయాత్మక క్షణం అని తెలిపారు. ఈ భాగస్వామ్యం, భారతీయ AI పరిశ్రమలో నూతన ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడం, సాంకేతికత విస్తరణ, మరియు డిజిటల్ ఎకానమీని బలోపేతం చేయడం వంటి ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుందన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఐదేళ్లలో (2026–2030) సుమారు $15 బిలియన్ (USD) పెట్టుబడి పెట్టనుంది గూగుల్. గూగుల్ ఇప్పటివరకు పెట్టిన అతిపెద్ద పెట్టుబడిగా నిలుస్తుంది. ఈ పెట్టుబడి, భారత ప్రభుత్వం యొక్క విక్సిత్ భారత్ 2047 దృష్టికి అనుగుణంగా AI రంగంలో కీలక అడుగుగా పరిగణించబడుతోంది.
Airtel Partners With Google To Build India’s First AI Hub in Visakhapatnam
Bharti Airtel has entered into a strategic partnership with Google to set up India’s first AI hub in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. With this, Airtel will establish a gigawatt-scale data center that is capable of handling the most demanding AI workloads in India. Additionally,… pic.twitter.com/gzDBjUQBCd
— Bharti Airtel (@airtelnews) October 14, 2025
