మంగళవారం, అక్టోబర్ 28న జమైకాలో తుఫాను మెలిస్సా తీరాన్ని తాకింది. తీరాన్ని తాకుతూనే విపత్కర గాలులు, కుండపోత వర్షం, భారీ తుఫానును తీసుకువచ్చింది. కేటగిరీ 5 హరికేన్ మాండెవిల్లే, బ్లాక్ రివర్, మాంటెగో బే వంటి ప్రదేశాలలో విధ్వంసం సృష్టించింది. చర్చి, ఇళ్ళు ధ్వంసమయ్యాయి. వీధులన్నీ వరదలతో నిండిపోవడంతో పాటుగా కార్లు నీటిలో మునిగిపోయాయి. జమైకాలోని కేటగిరీ 5 హరికేన్ మెలిస్సా పరిణామాలను చూపించే బహుళ వీడియోలు ఆన్లైన్లో కనిపించాయి.
జమైకాలోని మాండెవిల్లేను తాకిన శక్తివంతమైన గాలి గాలులతో కార్లు మునిగిపోయాయని ఒక వీడియో చూపించగా, న్యూ హోప్లో దక్షిణాన 36 మైళ్ల దూరంలో కేటగిరీ 5 తుఫానుగా మెలిస్సా తీరాన్ని తాకిన తర్వాత మాంటెగో బేలో ఒక గెజిబో కూలిపోవడాన్ని మరొక క్లిప్ చూపించింది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న మరో వీడియో బ్లాక్ రివర్లోని చారిత్రాత్మక సెయింట్ జాన్ పారిష్ ఆంగ్లికన్ చర్చిని మెలిస్సా హరికేన్ నాశనం చేసినట్లు చూపిస్తుంది.
Hurricane Melissa Videos:
BREAKING: Aftermath of monster Category 5 Hurricane Melissa in Black River, Jamaica pic.twitter.com/TkiyTMLj8R
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 29, 2025
Cars were submerged, and powerful wind gusts hit Mandeville, Jamaica, as Hurricane Melissa made landfall on Tuesday. pic.twitter.com/vID5OqJ0jm
— AccuWeather (@accuweather) October 28, 2025
Hurricane Melissa tears through western Jamaica, ripping roofs from homes, flooding streets, and toppling trees as powerful winds hammer the region. pic.twitter.com/9Pkz04rAeT
— AccuWeather (@accuweather) October 28, 2025
