ఆదివారం మీరట్‌లోని రోటా పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఎద్దుల బండి ప్రమాదంలో కమలేష్ అనే 55 ఏళ్ల మహిళ మరణించింది, ఈ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కమలేష్ తన పొలంలో చెరకు కోసి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా కినౌని గ్రామంలో ఈ విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఆమె తన ఎద్దుల బండి పక్కన నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా, గ్రామ ప్రవేశద్వారం వద్ద ఎద్దు అకస్మాత్తుగా భయాందోళనకు గురైంది. అది ఒకవైపుకు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోవడంతో, కమలేష్ దానిని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించింది. ఆ గందరగోళం ఆమెను బండి, గోడ మధ్య చిక్కుకునేలా చేసింది. ఆ తాకిడి దారుణంగా ఉండటంతో ఆమె తీవ్ర గాయాలతో కుప్పకూలిపోయింది. గ్రామస్తులు సహాయం కోసం పరుగెత్తారు, అయితే ఆమె కొద్దిసేపటికే మరణించింది.

Bullock Cart Turns Deadly (Photo Credits: X/@pawanks1997)
