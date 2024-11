ఛేజింగ్ చేసి దొంగను పట్టుకున్న వరుడు కాసేపట్లో పెళ్లి జరగనుండగా గుర్రంపై వెళ్తేన్న వరుడు ప్రమాదకర సాహసం చేసి అందరినీ ఆశ్చర్య పరిచారు. వరుడి మెడలో ఉన్న నోట్ల దండ నుంచి ఓ ట్రక్కు డ్రైవర్ నోటును దొంగిలించి వెళ్లిపోయాడు. కోపంతో ఊగిపోయిన వరుడు.. వెంటనే గుర్రం దిగేసి కారులో ట్రక్కును వెంబడించారు. రన్నింగ్ ట్రక్కులోకి జంప్ చేసి సినిమాలో ఛేజింగ్ మాదిరిగా డోర్ కిటికీ నుంచి లోపలికి దూకి డ్రైవర్ను చితకబాదాడు. ఈ ఘటన UPలోని మీరట్లో జరిగింది

వీడియో ఇదిగో, ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు తీసివ్వమని అడిగినందుకు కార్డు మార్చేసి రూ. 75 వేలు డ్రా చేసుకున్న దొంగ

Groom Chases Mini Truck Driver Who Stole Currency Note from His Garland in Meerut

Video of the year!

In UP's Meerut, groom Dev Kumar was happily getting home after the wedding when a pick up driver pinched a note from his currency tucked garland. What followed was a near Bollywood, daring chase for justice! Groom Dev Kumar asked for lift from a motorist,… pic.twitter.com/libIH8PRTT

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 25, 2024