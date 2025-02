Uttar Pradesh Groom Mistakenly Garlands Brides Best Friend, what happened next(X)

ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో(Uttar Pradesh) ఫన్నీ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. రాయ్‌బ‌రేలీలో ఓ పెళ్లికొడుకు తాగిన మైకంలో పెళ్లి కూతురు ఫ్రెండ్ మెడలో పూలమాల వేశారు. దీంతో ఆగ్రహించిన వ‌ధువు... పెళ్లి కొడుకు చెంప చెల్లుమనిపించింది.

తాగి పెళ్లికి వచ్చిన వరుడు.. పెళ్లికూతురి కుటుంబంతో అమ‌ర్యాద‌గా ప్ర‌వ‌ర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు(Brides Best Friend). పూల‌మాల‌ను మార్చుకునే స‌మ‌యంలో అనుకోకుండా పెళ్లికూతురి మెడ‌లో కాకుండా.. ఆమె ప‌క్క‌నే ఉన్న మ‌రో అమ్మాయి మెడ‌లో మాల‌ను వేశాడు. దీంతో పెళ్లి కొడుకును కొట్టిన వధువు అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయింది.

ఈ క్రమంలో ఇరు కుటుంబాల మధ్య గొడవ జరుగగా పెళ్లి కొడుకు కుటుంబంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన న్యూస్ వైరల్‌గా మారింది.

