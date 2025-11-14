బెంగళూరు శివార్లలోని అనేకల్ నుండి లైంగిక వేధింపుల కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్లాస్మా మెడినోస్టిక్స్లో స్కాన్ చేస్తున్నప్పుడు రేడియాలజిస్ట్ తన ప్రైవేట్ భాగాలను తాకాడని 34 ఏళ్ల మహిళ ఆరోపించిన తర్వాత ఈ షాకింగ్ లైంగిక వేధింపుల కేసు బయటపడింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి స్కాన్ కోసం రిఫర్ చేయబడిన ఆ మహిళ తన భర్తతో కలిసి కేంద్రానికి వచ్చినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగిందని తెలుస్తోంది.
రేడియాలజిస్ట్ జయకుమార్ ఈ ప్రక్రియ సమయంలో అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని, ఎదుర్కొన్నప్పుడు తనను బెదిరించాడని ఆమె ఆరోపించింది. తన భర్త సలహా మేరకు, ఆమె రెండవ స్కాన్ను రికార్డ్ చేసింది, ఆ సమయంలో నిందితుడు మళ్ళీ తనపై దాడి చేశాడని ఆరోపించారు. ఆ మహిళ తరువాత పోలీసులను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేసింది, అయితే నిందితుడు తన SUVలో పారిపోయినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ప్రాథమిక పోలీసుల ప్రవర్తనపై ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. కేసు నమోదు చేయబడింది. రేడియాలజిస్ట్ను గుర్తించి అరెస్టు చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.
Sex Assault Caught on Camera in Bengaluru:
The radiologist of a scanning centre in #Anekal, on the outskirts of #Bengaluru, is in trouble following a sexual assault complaint by a 34-year-old woman. pic.twitter.com/v71jXFT7ek
— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) November 13, 2025
