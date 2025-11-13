బెంగళూరులోని న్యూ బీఈఎల్‌ రోడ్డుపై చోటుచేసుకున్న భయానక ఘటన నగరాన్ని కుదిపేసింది. వేగంగా వస్తున్న కారు ఒక ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఢీకొట్టిన ఘటనలో ఒక జంటవారి చిన్న కుమారుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డు కావడంతో వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్‌ అయింది. ఫుటేజ్‌లో టాటా కర్వ్‌ కారు వెనుక నుండి బైక్‌ను ఢీకొట్టి, అక్కడి నుండి వేగంగా పారిపోతున్న దృశ్యాలు స్పష్టంగా కనిపించాయి.

పోలీసులు ఘటనపై వెంటనే విచారణ ప్రారంభించి, కోడిగెహళ్లికి చెందిన సుకృత్ గౌడ (23) అనే డ్రైవర్‌ను అరెస్టు చేశారు. ప్రారంభ దశలో పోలీసులు అతనిపై “ఢీకొట్టి పారిపోయిన కేసు” (hit and run)గా కేసు నమోదు చేశారు. అయితే వీడియోను సమీక్షించిన అనంతరం ఇది యాదృచ్ఛికం కాదని, ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగినదని నిర్ధారించారు. దీంతో కేసును భారతీయ న్యాయ వ్యవస్థ (BNS) సెక్షన్ 109 హత్యాయత్నం (Attempt to Murder) కింద అప్‌గ్రేడ్ చేశారు. సుకృత్ గౌడ వాడిన టాటా కర్వ్‌ కారును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గాయపడిన కుటుంబ సభ్యులకు తక్షణ వైద్య చికిత్స అందించగా, వారి ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటన వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం, వ్యక్తిగత వైరం లేదా రోడ్‌ రేజ్‌ కారణమా అనే దానిపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

 Murder Attempt Caught on Camera in Bengaluru:

