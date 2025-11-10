తెలంగాణలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. నల్గొండ జిల్లాలోని నార్కట్ పల్లి మండలం ఏపీ లింగోటం వద్ద సోమవారం శ్రీ విద్యాపీట్ బస్సును లారీ వెనుక నుండి ఢీకొనడంతో విద్యార్థులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. బస్సు యు టర్న్ తీసుకుంటుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. లారీ బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో విద్యార్థులు తృటిలో ప్రాణాలతో తప్పించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
Nalgonda Road Accident:
VIDEO | Nalgonda, Telangana: Speeding lorry hits school bus at Lingotam in Narkatpalli mandal; three students escape with minor injuries.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/iYD9PtP3mK
— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2025
