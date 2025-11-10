తెలంగాణలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. నల్గొండ జిల్లాలోని నార్కట్ పల్లి మండలం ఏపీ లింగోటం వద్ద సోమవారం శ్రీ విద్యాపీట్ బస్సును లారీ వెనుక నుండి ఢీకొనడంతో విద్యార్థులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. బస్సు యు టర్న్ తీసుకుంటుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. లారీ బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో విద్యార్థులు తృటిలో ప్రాణాలతో తప్పించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

Nalgonda Road Accident:

