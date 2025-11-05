ఉత్తరప్రదేశ్లోని డియోరియా జిల్లా బర్హాజ్ గంగా ఘాట్ వద్ద బుధవారం ఉదయం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. కార్తీక పౌర్ణమి పుణ్యస్నానాల కోసం వచ్చిన భక్తులతో నిండిన ఓ పడవ సరయూ నదిలో బోల్తా పడింది. సమాచారం ప్రకారం, ఆ పడవలో 12 మంది భక్తులు ఉన్నారు.ప్రత్యక్ష సాక్షుల ప్రకారం, నదిలో బలమైన ప్రవాహం ఉండటంతో పాటు పడవ ఓవర్లోడ్ కావడం వల్ల అది సమతుల్యత కోల్పోయి 20 అడుగుల లోతులోకి మునిగిపోయింది. ఘటన జరిగిన వెంటనే అక్కడ హడావుడి వాతావరణం నెలకొంది.
స్థానిక డ్రైవర్లు, పడవ నడిపేవారు, పోలీసులు తాళ్లు, చెక్కపలకల సహాయంతో రక్షణ చర్యలు ప్రారంభించారు. పలువురిని సురక్షితంగా తీరం చేర్చగా, కొంతమంది ఇంకా గల్లంతైనట్లు సమాచారం. గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. కార్తీక పౌర్ణిమ సందర్భంగా ఉత్తరప్రదేశ్ అంతటా గంగా, సరయూ, యమునా నదీ తీరాల్లో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పుణ్యస్నానాలు చేస్తున్నారు. బర్హాజ్ ఘాట్ వద్ద కూడా వేలాది మంది చేరడంతో అక్కడ పరిస్థితి గందరగోళంగా మారింది. ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్పందిస్తూ బాధిత కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. రక్షణ చర్యలను వేగవంతం చేయాలని జిల్లా అధికారులను ఆదేశించారు. అదేవిధంగా మిస్సింగ్గా ఉన్న వారిని గాలించడానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ (NDRF) బృందాలు శ్రమిస్తున్నాయి.
सरयू नदी में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु घाट पर स्नान के लिए पहुंचे थे. यह हादसा तब हुआ जब श्रद्धालु नाव से नदी पार कर दूसरे किनारे पर स्नान करने जा रहे थे. घटना यूपी के देवरिया की है. pic.twitter.com/lDwZBHU4yt
