రైల్వే నియమాల అమలును బేఖాతరు చేస్తూ బీహార్ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు ఒకరు టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తూ పట్టుబడ్డారు. రైలు టికెట్ కలెక్టర్ (TT) తన విధిని నిర్వర్తిస్తూ, ఆమెను ఎదుర్కొని, “అగర్ టికెట్ హై తో షో కిజియే నా మేడం (మీ దగ్గర టికెట్ ఉంటే, దయచేసి నాకు చూపించండి, మేడమ్)” అని అన్నాడు. ఆ మహిళ “మీరు నన్ను వేధిస్తున్నారు” అని చెబుతూ అతనితో గొడవకు దిగింది. ఒక సమయంలో, ఆమె TT ఫోన్‌ను లాక్కోవడానికి కూడా ప్రయత్నించింది. అయితే అతను “నేను మీ కార్యకలాపాలను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్‌ను తాకవద్దని హెచ్చరించాడు.

ఆమె ధిక్కారానికి పాల్పడినప్పటికీ, TT ప్రశాంతంగా ఆమె డియోరియా స్టేషన్‌లో రైలు నుండి బయలుదేరేలా చూసుకుంది, అక్కడ ఆమె తన కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసింది, దీనితో చిన్న గొడవ జరిగింది. అక్టోబర్ 5న ఆ ఉపాధ్యాయురాలు మరోసారి టికెట్ లేకుండా ప్రయాణానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఆమెకు జరిమానా విధించి ఆమెను దారిలో పంపించారని నివేదికలు తరువాత సూచించాయి. ఈ సంఘటన రైల్వే నియమాలను పాటించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది.

Bihar Teacher Caught Travelling Without Ticket

