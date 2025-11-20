ఆ అధికారి వాహనంతో తన కడుపును ఢీకొట్టాడని ఆరోపించింది. INR 12,000 చలాన్ పెండింగ్లో ఉండటంతో పోలీసులు స్కూటర్ను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడంతో ఈ సంఘటన మరింత తీవ్రమైంది. తరువాత ఆ జంట జరిమానా చెల్లిస్తామని అధికారులకు హామీ ఇచ్చారు, ఇద్దరినీ స్కూటర్తో పాటు విడుదల చేశారు.
Cop Drags Pregnant Woman Over Scooter Dispute in Patna
इस पुलिस वाले की हिम्मत देखिए, यह किस तरह से एक गर्भवती महिला को अपने स्कूटी से रौंदनें की कोशिश कर रहा है।
यह वीडियो पटना के मरीन ड्राइव का है pic.twitter.com/QapP9avC2J
— Priya singh (@priyarajputlive) November 19, 2025
(ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)