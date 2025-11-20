ఆ అధికారి వాహనంతో తన కడుపును ఢీకొట్టాడని ఆరోపించింది. INR 12,000 చలాన్ పెండింగ్‌లో ఉండటంతో పోలీసులు స్కూటర్‌ను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడంతో ఈ సంఘటన మరింత తీవ్రమైంది. తరువాత ఆ జంట జరిమానా చెల్లిస్తామని అధికారులకు హామీ ఇచ్చారు, ఇద్దరినీ స్కూటర్‌తో పాటు విడుదల చేశారు.

Cop Drags Pregnant Woman Over Scooter Dispute in Patna

