ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కోనసీమ జిల్లాలోని ముమ్మిడివరంలో జరిగిన ఒక వింత సంఘటన చోటు చేసుకుంది. పుల్లుగా మద్యం తాగిన ఓ వ్యక్తి తన మెడకు విషపు నాగుపాము చుట్టుకుని వీధుల్లో తిరుగుతూ గందరగోళం సృష్టించాడు. గొల్లపల్లి కొండగా గుర్తించబడిన అతను తన కోడి బోనులో పామును కనుగొన్నట్లు తెలిసింది. అక్కడ అది తనను ఒకసారి కరిచింది. అయితే అతను సహాయం కోరే బదులు, మద్యం మత్తులో కోపంతో ఆ సరీసృపాన్ని పట్టుకుని, "నన్ను కొరుకుతావా?" అని అరుస్తూ దాని మీదకు ఫైటింగ్ కు దిగాడు. ఆ తర్వాత అతను దాన్ని మెడకు చుట్టుకుని గ్రామం గుండా నడిచాడు, పామును వారిపైకి విసిరేస్తానని బెదిరిస్తూ స్థానికులను భయపెట్టాడు.

దీనికి సంబంధించి షాకింగ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో త్వరగా వైరల్ అయింది. స్టంట్ సమయంలో నాగుపాము అతన్ని మళ్ళీ కరిచినప్పుడు పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా మారింది. గ్రామస్తులు చివరకు జోక్యం చేసుకుని, పామును చంపి, కొండాను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ అతను చికిత్స పొందుతున్నాడు ప్రమాదం నుండి బయటపడ్డాడని సమాచారం.

