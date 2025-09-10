హైదరాబాద్లోని ముషీరాబాద్లోని ఒక రెస్టారెంట్లో కస్టమర్ ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీ ప్లేట్లో చనిపోయిన బొద్దింక కనిపించింది. ఈ సంఘటన తీవ్ర భయభ్రాంతిని కలిగించింది. కస్టమర్ సంఘటనను వీడియోగా రికార్డ్ చేశాడు, అది త్వరగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే ఇది ఈ ఏడాది ఆ ప్రాంతంలో రెండవ ఘటన. వీడియోలో, కస్టమర్ సిబ్బందిని నేరుగా వాదులాటకు దిగాడు. పోలీసు సమక్షంలో హోటల్ నిర్లక్ష్యానికి నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ, కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. స్థానిక పోలీసులు రెస్టారెంట్కి వెళ్లి పరిస్థితిని పరిశీలించినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఏ అధికారిక చర్యా ప్రకటన లేదా నివేదిక దాఖలు చేయబడలేదు.
Dead Cockroach in Biryani at Arabian Mandi Restaurant in Hyderabad
Now eat in Arabic restaurants and Mandi Biryanis.🤮
People should question all those so called influencers who promote such restaurants.
Cockroach Found in Arabian Mandi Biryani in Hyderabad.
A customer was shocked after finding a cockroach in the biryani at Arabian Mandi… pic.twitter.com/f3xOyoLXCE
— Tathvam-asi (@ssaratht) September 10, 2025
