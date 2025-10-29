థానేలో చోటుచేసుకున్న వైరల్ వీడియో ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్తో వాగ్వాదం చేస్తూ కనిపించాడు. విచారణలో తెలిసిన వివరాల ప్రకారం, ఆ వ్యక్తికి గతంలో హెల్మెట్ లేకుండా వాహనం నడిపినందుకు జరిమానా విధించబడింది, దానిపట్ల అతనికి పగ పెరిగి, మళ్లీ అదే అధికారిని ఎదుర్కొన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ కస్టడీలో ఉన్న స్కూటర్ ముందు నంబర్ ప్లేట్ సరిగ్గా లేదని ప్రశ్నించాడు. వెనుక నంబర్ స్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, ముందు నంబర్ ప్లేట్ మసకగా ఉండటాన్ని చూపిస్తూ “ఇది కూడా రూల్ బ్రేక్ కాదా?” అని వాదించాడు. దీనిపై ట్రాఫిక్ అధికారులు స్పందిస్తూ, నిబంధనల ప్రకారం వాహనంపై చర్య తీసుకోవడం సరైనదేనని పేర్కొన్నారు.ఇదే వీడియోలో ఉన్న ట్రాఫిక్ పోలీసు, తన స్నేహితుడి స్కూటర్ను ఉపయోగించినప్పుడు సరైన నిబంధనలు పాటించలేదని నిర్ధారించబడింది. దీనికి గాను అతనిపై రూ.2,000 జరిమానా విధించినట్లు ట్రాఫిక్ డీసీపీ ధృవీకరించారు.
హెల్మెట్ లేదని ఫైన్ వేసిన ట్రాఫిక్ పోలీసులకు చుక్కలు చూపించిన విద్యార్థి
మహారాష్ట్ర - థానేలో ఇటీవల ఓ స్టూడెంట్ హెల్మెట్ లేకుండా బైక్ నడుపుతుండగా ఫైన్ వేసిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు
