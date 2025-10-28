హైదరాబాద్ కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో కదులుతున్న రైలు నుంచి దిగడానికి ప్రయత్నిస్తూ జారిపడిన ఒక వ్యక్తి ఘోర ప్రమాదం నుండి తృటిలో తప్పించుకున్నాడు. అక్టోబర్ 26న జరిగిన ఈ సంఘటన సీసీటీవీలో రికార్డైంది, వరంగల్కు చెందిన 31 ఏళ్ల మణిదీప్గా గుర్తించబడిన ఈ ప్రయాణికుడు బ్యాలెన్స్ కోల్పోయి రైలు కింద పడిపోతున్నట్లు చూపబడింది. అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులు మరియు రైల్వే సిబ్బంది ముందుకు పరిగెత్తారు. సకాలంలో అతన్ని సురక్షితంగా బయటకు లాగగలిగారు. మణిదీప్ పొరపాటున వేరే రైలు ఎక్కి, అది కదులుతున్నప్పుడు దిగడానికి ప్రయత్నించాడని అధికారులు తెలిపారు.ప్రయాణికులు సిబ్బంది త్వరితంగా స్పందించడం వల్ల పెద్ద విషాదం తప్పింది. ఈ సిసిటివి ఫుటేజ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
Man Falls While Trying To Get Off Moving Train
Narrow Escape for a Youth to fall Under the Moving Train in #Hyderabad
A youth identified as Manideep (31) from Warangal, fell down, while trying to get off a moving train, after realizing he had boarded the wrong train at #Kacheguda railway station.
