భారత సైన్యంలో అత్యంత వీరోచిత సాహసాలను ప్రదర్శించి దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన సెకండ్ లెఫ్టినెంట్ అరుణ్ ఖేతర్పాల్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం‘ఇక్కీస్’ (Ikkis). ఈ చిత్రం ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలై ప్రేక్షకుల్లో దేశభక్తి భావాలను రగిలిస్తోంది. అంధాధున్ వంటి హిట్ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించిన శ్రీరామ్ రాఘవన్ ఈ యుద్ధ నాటకానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ లెజెండ్ అమితాబ్ బచ్చన్ మనవడు అగస్త్య నంద ఈ చిత్రంలో అరుణ్ ఖేతర్పాల్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఆయనతో పాటు ధర్మేంద్ర, జైదీప్ అహ్లావత్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
1971 ఇండో–పాక్ యుద్ధం నేపథ్యంగా సాగే ఈ చిత్రం, కేవలం 21 ఏళ్ల వయసులోనే అసాధారణ ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించిన ఖేతర్పాల్ వీరత్వాన్ని చూపిస్తుంది. దేశ రక్షణ కోసం చివరి వరకూ పోరాడిన ఆయన త్యాగానికి గాను మరణానంతరం పరమవీర్ చక్ర అవార్డు లభించింది. డిసెంబర్లో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం ట్రైలర్లో యుద్ధ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగ క్షణాలు, దేశభక్తి భావం అద్భుతంగా మేళవించబడ్డాయి. అగస్త్య నందా నటన, రాఘవన్ దర్శకత్వం, మరియు శక్తివంతమైన నేపథ్య సంగీతం ఇప్పటికే సినీప్రేమికులలో ఆసక్తి రేపుతున్నాయి.
