ప్రముఖ చైనా దిగ్గజం రియల్ మీ తన తాజా స్మార్ట్ ఫోన్ రియల్మీ 15x 5G ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇది 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది, అది 60W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉంది. కెమెరా వ్యవస్థలో 50MP సోనీ AI వెనుక కెమెరా, 50MP AI ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ కెమెరాలు వినియోగదారుకు స్పష్టమైన, ప్రొఫెషనల్-క్వాలిటీ ఫోటోలు, సెల్ఫీలు అందించేలా డిజైన్ చేశారు. ఫోటోల నాణ్యతను మెరుగుపరిచేందుకు రియల్టైమ్ AI ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫోన్ 6.8 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, దీని బ్రైట్నెస్ 1,200 నిట్స్ పీక్ వరకు చేరుతుంది. 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో స్క్రీన్ స్మూత్, సజావుగా పనిచేస్తుంది, గేమింగ్, వీడియో అనుభవం అత్యంత సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. రియల్మే 15x 5G IP69 రేటింగ్ తో వస్తుంది. ఫోన్లో MediaTek D6300 SoC ప్రాసెసర్ ఉంది. Android 15 ఆధారిత Realme UI 6.0 ద్వారా నడుస్తుంది. ఇది ఫోన్ పనితీరు స్మూత్గా, వేగంగా ఉండేలా చేస్తుంది.భారతీయ మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్కు రూ. 16,999, 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్కు రూ. 17,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. వినియోగదారులు తమ అవసరానికి అనుగుణంగా వేరియంట్ ఎంచుకోవచ్చు. ఫోన్ మూడు రంగుల్లో లభిస్తుంది: మెరూన్ రెడ్, మెరైన్ బ్లూ, మరియు ఆక్వా బ్లూ.
(ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)