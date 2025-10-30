సిడ్నీలో ఆస్ట్రేలియా జట్టుతో జరిగిన మూడో వన్డేలో తీవ్రమైన గాయానికి గురైన తర్వాత భారత వన్డే వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ మొదటిసారిగా స్పందించారు. ప్లీహ (spleen) గాయం కారణంగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన ప్రస్తుతం ఐసీయూ నుంచి బయటకు వచ్చి కోలుకునే దశలో ఉన్నారని తెలిపారు. 29 ఏళ్ల ఈ స్టార్ బ్యాట్స్మన్ తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా అభిమానుల మద్దతుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇలా రాశాడు:
నేను ప్రస్తుతం కోలుకునే దశలో ఉన్నాను, ప్రతి రోజూ కాస్త కాస్త మెరుగుపడుతున్నాను. నాపై చూపిన ప్రేమ, శుభాకాంక్షలు, మద్దతు అన్నీ నాకు ఎంతో అర్థవంతంగా ఉన్నాయి. నన్ను మీ ఆలోచనల్లో ఉంచినందుకు ధన్యవాదాలు అని తెలిపారు. కాగా సిడ్నీ వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా శ్రేయాస్ తీవ్రమైన గాయానికి గురయ్యాడు. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా, వైద్యులు ఆయన ప్లీహపై ఆపరేషన్ నిర్వహించినట్లు సమాచారం.
వైద్య నిపుణుల ప్రకారం, అయ్యర్ కనీసం రెండు నెలల పాటు క్రికెట్కి దూరంగా ఉండవచ్చని అంచనా. దీంతో ఆయన రాబోయే హోమ్ సిరీస్ మరియు ఆసియా టూర్లను కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.భారత క్రికెట్ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో అయ్యర్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు, ఇక బీసీసీఐ కూడా ఆయన ఆరోగ్యంపై పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
