అహ్మదాబాద్లోని నోబెల్నగర్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన సిసిటివిలో రికార్డైంది. ఇందులో ఒక టీనేజర్ నడుపుతున్న కారు ఢీకొట్టడంతో మూడేళ్ల బాలిక తృటిలో ప్రాణాపాయం నుండి తప్పించుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఈ వీడియోలో, వేగంగా వస్తున్న నంబర్ ప్లేట్ లేని కారు ఆమెపైకి దూసుకెళ్లింది. స్థానికులు వాహనాన్ని ఆపడానికి పరుగెత్తారు. అలర్ట్ అయి చిన్నారిని రక్షించారు. ఈ ఘటనలో కారు కింద నుండి క్షేమంగా పాప బయటకు వచ్చింది. సంఘటనా స్థలంలో ఒక మహిళ టీనేజర్ డ్రైవర్ను చెంపదెబ్బ కొట్టడం కూడా కనిపించింది. యూజర్ హిమాన్షు పర్మార్ Xలో షేర్ చేసిన ఈ వీడియో, పోలీసు చర్యలను వేగవంతం చేసింది. బాల డ్రైవర్పై BNS సెక్షన్లు 281, 125(A) మరియు సంబంధిత మోటార్ వెహికల్స్ చట్టం నిబంధనల కింద కేసు (క్రైమ్ రిజిస్టర్ నంబర్ 366/2025) నమోదు చేయబడిందని, తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని అహ్మదాబాద్ పోలీసులు నిర్ధారించారు.
Ahmedabad Accident Caught on Camera:
#Ahmedabad : નોબલનગર વિસ્તારન શિવ બંગલામાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી
3 વર્ષની બાળકી બંગલા કોમન પ્લોટમાં રમી રહી હતી તે દરમિયાન સગીરવયનો કિશોર ગાડી લઈને આવી બાળકી પર ચડાવી દીધી.
કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ કિશોર વિરુદ્ધ ટ્રાફિક પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી#Accident | @PoliceAhmedabad pic.twitter.com/MgmHbijbLQ
— HIMANSHU PARMAR (@himanshu_171120) October 29, 2025
