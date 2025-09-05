ఆల్ఫా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ హాస్టల్‌లో చదువుతున్న ఒక విద్యార్థిని పై ఇతర విద్యార్థులు దాడి చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. 1 నిమిషం 1 సెకను నిడివి ఉన్న ఈ వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుండటంతో వారిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ ఘటన జరిగిన దాదాపు ఒకటిన్నర నెలల తర్వాత వీడియో బయటకు రావడంతో బాధితుడి తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వీడియోలో నలుగురు విద్యార్థులు బాధితుడిపై దాడి చేస్తుండగా, మరొకరు ఆ దృశ్యాలను మొబైల్‌లో చిత్రీకరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. బాధితుడి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు సి డివిజన్ పోలీస్ స్టేషన్లో నలుగురు దాడి చేసిన విద్యార్థులు, వీడియో రికార్డ్ చేసిన మరో విద్యార్థి సహా ఐదుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసు అధికారులు మాట్లాడుతూ.. అందరూ మైనర్లేనని నిర్ధారించారు. ఈ కారణంగా కేసును జువెనైల్ జస్టిస్ చట్టం కింద నమోదు చేశారు.

Junagadh Hostel Viral Video: Alpha International School Student Brutally Hit in Hostel Room

