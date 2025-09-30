సెప్టెంబర్ 30, మంగళవారం ఉదయం ముంబై నుండి దేశ రాజధానికి వెళ్తున్న ఇండిగో విమానం 6E 762 లో బాంబు బెదిరింపు కలకలం రేపింది. దీంతో ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో పూర్తి అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించినట్లు PTI నివేదించింది. సెప్టెంబర్ 30, 2025న ముంబై నుండి ఢిల్లీకి వస్తున్న ఇండిగో విమానం 6E 762 లో భద్రతా బెదిరింపు కనిపించింది. వెంటనే అలర్ట్ అయిన సిబ్బంది ప్రోటోకాల్ను అనుసరించి సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అలాగే విమానం కార్యకలాపాలకు అనుమతి పొందే ముందు అవసరమైన భద్రతా తనిఖీలను నిర్వహించడంలో వారితో పూర్తిగా సహకరించామని ఇండిగో ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు. ఫ్లైట్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ Flightradar24.com లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, ఎయిర్బస్ A321neo విమానం ద్వారా నిర్వహించబడుతున్న విమానం సుమారు 7:53 గంటలకు ల్యాండ్ అయింది.
IndiGo Flight 6E 762 From Mumbai to Delhi Receives Bomb Threat
An IndiGo Spokesperson says, "A security threat was noticed onboard IndiGo flight 6E 762 operating from Mumbai to Delhi on 30 September 2025. Following the established protocol, we informed the relevant authorities immediately and fully cooperated with them in carrying out the…
