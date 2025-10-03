మధ్యప్రదేశ్లోని ఖాండ్వా జిల్లాలో దుర్గామాత నిమజ్జన వేడుకలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. చంబాల్ నదిలో దుర్గామాత నిమజ్జనం కోసం భక్తులతో వెళుతున్న ట్రాక్టర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో నదిలో పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో 16 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు, వీరిలో 10 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. ప్రమాదం తక్షణమే ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, స్థానిక అధికారులు అక్కడకు చేరుకుని చర్యలు చేపట్టారు. జేసీబీ సహాయంతో ట్రాక్టర్ను నదిలో నుండి బయటకు తీసి, గాయపడినవారికి వైద్యసేవలు అందించారు. ఈ ఘటనపై మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కోకరికి 4 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు. అలాగే గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. ఈ ఘటనా సంఘటన భక్తుల ఉత్సాహంలో విషాదాన్ని కలిగించింది.
Nine dead as tractor carrying idols of goddess Durga for immersion plunges into lake in MP's Khandwa district: police pic.twitter.com/lW3dloYR4k
— Raajeev Chopra (@Raajeev_Chopra) October 2, 2025
