ఉత్తరప్రదేశ్లోని సీతాపూర్లో విషాదకరమైన సంఘటన జరిగింది. ఆరెస్సెస్ శతాబ్ది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన మార్చ్లో ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త డ్రమ్ వాయిస్తూ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయాడు. అంకిత్ సింగ్ అనే స్వచ్ఛంద సేవకుడు డ్రమ్స్ వాయిస్తుండగా అకస్మాత్తుగా సమతుల్యత కోల్పోయి కుప్పకూలి పడిపోయాడు, దీంతో అతనితో పాటుగా కార్యక్రమంలో పాల్గొనేవారు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. ఇతర స్వచ్ఛంద సేవకులు వెంటనే అతన్ని జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ వైద్యులు అతన్ని చనిపోయినట్లు ప్రకటించారు. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ శతాబ్ది పథ్ సంచాలన్ సందర్భంగా ఈ సంఘటన జరిగింది. అంకిత్ మార్చ్ మధ్యలో కుప్పకూలిపోతున్నట్లు చూపించే ఆ క్షణం యొక్క కలతపెట్టే వీడియో సోషల్ మీడియాలో కనిపించింది.
ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం వీడియో ఇదిగో, అతి వేగంగా వెళుతూ ట్రక్కును ఢీకొట్టిన కారు, డ్రైవర్ నిద్రమత్తే కారణమని చెబుతున్న నివేదికలు
RSS Worker Playing Drum Collapses and Dies During March
An RSS worker playing drum during procession taken out in UP's Sitapur to commemorate centenary year celebrations collapsed and died. pic.twitter.com/vYRQOM4M4z
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 3, 2025
(ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)