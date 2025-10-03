ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని సీతాపూర్‌లో విషాదకరమైన సంఘటన జరిగింది. ఆరెస్సెస్ శతాబ్ది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన మార్చ్‌లో ఒక ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ కార్యకర్త డ్రమ్ వాయిస్తూ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయాడు. అంకిత్ సింగ్ అనే స్వచ్ఛంద సేవకుడు డ్రమ్స్ వాయిస్తుండగా అకస్మాత్తుగా సమతుల్యత కోల్పోయి కుప్పకూలి పడిపోయాడు, దీంతో అతనితో పాటుగా కార్యక్రమంలో పాల్గొనేవారు ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. ఇతర స్వచ్ఛంద సేవకులు వెంటనే అతన్ని జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ వైద్యులు అతన్ని చనిపోయినట్లు ప్రకటించారు. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ శతాబ్ది పథ్ సంచాలన్ సందర్భంగా ఈ సంఘటన జరిగింది. అంకిత్ మార్చ్ మధ్యలో కుప్పకూలిపోతున్నట్లు చూపించే ఆ క్షణం యొక్క కలతపెట్టే వీడియో సోషల్ మీడియాలో కనిపించింది.

RSS Worker Playing Drum Collapses and Dies During March

