ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ముజఫర్‌నగర్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో హర్యానాలోని కర్నాల్‌కు చెందిన ఆరుగురు వ్యక్తులు మరణించారు, వీరిలో ముగ్గురు పురుషులు, ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు. క్యాన్సర్‌తో మరణించిన స్థానిక మహిళ భర్త చితాభస్మ నిమజ్జనం కోసం బాధితులు హరిద్వార్‌కు వెళుతుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పానిపట్-ఖాతిమా రహదారిపై, వారి కారు అతి వేగంగా వెళుతూ ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ప్రమాదం తర్వాత బాధితుల కేకలు విన్న గ్రామస్తులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తీవ్రంగా గాయపడిన ఒక యువకుడిని రక్షించారు, అతన్ని ఆసుపత్రిలో చేర్చారు.

పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్ట్‌మార్టం కోసం పంపారు. మారుతి ఎర్టిగా.. ట్రక్కును ఢీకొట్టినట్లు సిసిటివి ఫుటేజ్‌లో కనిపిస్తోంది. మునుపటి రాత్రి జ్వాలా జీ నుండి తిరిగి వస్తున్న డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో ఉండవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ముందస్తు బుకింగ్‌ల కారణంగా కారు యజమాని అతన్ని అత్యవసరంగా ట్రిప్‌కు పంపాడు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

Accident Caught on Camera in Muzaffarnagar

