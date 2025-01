ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నెల్లూరు శ్రీహరి కోట నుండి ఇస్రో(ISRO) వందో ప్రయోగాన్ని చేసింది. ఉదయం 6.23 గంటలకు రాకెట్ నింగిలోకి(planned orbit) దూసుకెళ్లింది జీఎస్ఎల్‌వీ-ఎఫ్15 (GSLV-F15). మంగళవారం అర్థరాత్రి 2.53 గంటల నుండి కౌంట్ డౌన్ కొనసాగింది. ఇస్రోకు ఇది వందో ప్రయోగం కాగా ఇప్పటివరకు 9 ప్రయోగాలు మాత్రమే విఫలమయ్యాయి.

జీఎస్ఎల్‌వీ-ఎఫ్15(GSLV-F15 ) రాకెట్‌ 50.9 మీటర్లు పొడువు, 2,250 కిలోల బరువు కాగా నావిక్‌లో భాగమైన ఎన్‌వీఎస్‌-02(NVS-02) ఉపగ్రహాన్ని కక్ష్యలోకి ఇస్రో పంపనుంది. ఎన్‌వీఎస్‌-02 ఉపగ్రహం బరువు 2,250 కిలోలు.

భౌగోళిక, వైమానిక, సముద్ర నేవిగేషన్ సేవల కోసం ఈ ప్రయోగం ఉపయోగపడనుంది. అలాగే మొబైల్ ఫోన్‌లలో లొకేషన్ ఆధారిత సేవల కోసం, వ్యవసాయంలో సాంకేతికతకు, విమానాల నిర్వహణ కోసం ఈ ప్రయోగం చేపట్టారు. అంతరిక్షంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన ఇస్రో...స్పాడెక్స్ డాకింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి, ఈ ఘనత సాధించిన నాలుగో దేశంలో నిలిచిన భారత్, ప్రధాని అభినందనలు

ISRO successfully successfully launches 100th mission

ISRO successfully carries out 100th launch; GSLV-F15 carries NVS-02 into its planned orbit

Read @ANI Story | https://t.co/halyAIg3eL#ISRO #launch #NVS02 pic.twitter.com/0pAkfafrp4

— ANI Digital (@ani_digital) January 29, 2025