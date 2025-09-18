హైదరాబాద్‌లోని నారాయణ కాలేజ్‌లో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇంటర్ విద్యార్థి ఒకరు కాలేజ్‌లో ఫ్లోర్ ఇన్చార్జ్ చేత దాడి కు గురయ్యారు. ఈ దాడిలో అతని దవడ ఎముక విరిగింది. విద్యార్థి తీవ్రగా గాయపడిన తరువాత స్థానికులు,  కాలేజ్ సిబ్బంది సహాయం కోసం వచ్చారు. ఈ ఘటనా సంఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దాగ్భ్రాంతి, ఆందోళన కలిగించింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఆ ఇంటర్ విద్యార్థి తరగతి ఫ్లోర్‌లో సాధారణంగా ఉన్నాడు.

వీడియో ఇదిగో.. జ్యూస్ తాగుతుండగా గుండెపోటుతో కుప్పకూలి 30 ఏళ్ల యువకుడు మృతి, రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో విషాదకర ఘటన

ఫ్లోర్ ఇన్చార్జ్ అనుమానాస్పద కారణాల వల్ల అతనిపై దాడి చేశారని సమీపంలో ఉన్న విద్యార్థులు పేర్కొన్నారు. దాడి వెంటనే అంబులెన్స్ ద్వారా విద్యార్థిని హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. వైద్య పరీక్షలలో, దవడ ఎముక విరిగిందని, చికిత్స అవసరమని డాక్టర్లు తెలిపారు. ఈ ఘటన నారాయణ కాలేజ్‌లో విద్యార్థి భద్రతపై ప్రశ్నలు రేకెత్తించింది. విద్యార్థులందరికీ సేఫ్టీని సమర్ధంగా చూసుకోకపోవడం మరియు సిబ్బంది నియంత్రణలో లోపం ఉందని స్థానికులు, తల్లిదండ్రులు విమర్శిస్తున్నారు. కాలేజ్ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం అధికారులకు ఫిర్యాదు కూడా చేయబడి ఉంది.

Floor In-Charge Allegedly Attacks Student

(ట్విట్టర్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్‌తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్‌లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్‌లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్‌లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)