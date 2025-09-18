హైదరాబాద్లోని నారాయణ కాలేజ్లో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇంటర్ విద్యార్థి ఒకరు కాలేజ్లో ఫ్లోర్ ఇన్చార్జ్ చేత దాడి కు గురయ్యారు. ఈ దాడిలో అతని దవడ ఎముక విరిగింది. విద్యార్థి తీవ్రగా గాయపడిన తరువాత స్థానికులు, కాలేజ్ సిబ్బంది సహాయం కోసం వచ్చారు. ఈ ఘటనా సంఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దాగ్భ్రాంతి, ఆందోళన కలిగించింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఆ ఇంటర్ విద్యార్థి తరగతి ఫ్లోర్లో సాధారణంగా ఉన్నాడు.
ఫ్లోర్ ఇన్చార్జ్ అనుమానాస్పద కారణాల వల్ల అతనిపై దాడి చేశారని సమీపంలో ఉన్న విద్యార్థులు పేర్కొన్నారు. దాడి వెంటనే అంబులెన్స్ ద్వారా విద్యార్థిని హాస్పిటల్కు తరలించారు. వైద్య పరీక్షలలో, దవడ ఎముక విరిగిందని, చికిత్స అవసరమని డాక్టర్లు తెలిపారు. ఈ ఘటన నారాయణ కాలేజ్లో విద్యార్థి భద్రతపై ప్రశ్నలు రేకెత్తించింది. విద్యార్థులందరికీ సేఫ్టీని సమర్ధంగా చూసుకోకపోవడం మరియు సిబ్బంది నియంత్రణలో లోపం ఉందని స్థానికులు, తల్లిదండ్రులు విమర్శిస్తున్నారు. కాలేజ్ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం అధికారులకు ఫిర్యాదు కూడా చేయబడి ఉంది.
