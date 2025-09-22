బెంగళూరు-వారణాసి ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ విమానంలో భద్రతా వైఫల్య ఘటన కలకలం రేపింది. సోమవారం, సెప్టెంబర్ 22, బెంగళూరు నుంచి వారణాసికి బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ (IX-1086) విమానంలో భయాందోళన సృష్టించిన ఘటన చోటు చేసుకుంది.ఒక ప్రయాణికుడు కాక్పిట్ తలుపును గాలిలో బలవంతంగా తెరవడానికి ప్రయత్నించాడని విమాన సిబ్బంది పేర్కొన్నారు. పైలట్ తన సురక్షత కారణంగా అతనిని హైజాక్ అని అనుమానం వ్యక్తం చేసి, ఆ వ్యక్తికి కాక్పిట్ లోపలికి ప్రవేశం నిరాకరించాడు. వెంటనే సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు. వారణాసి విమానాశ్రయంలో విమానం ల్యాండ్ సురక్షితంగా అయ్యే వరకు ఆ వ్యక్తిని బంధించారు.
తదుపరి పరిశీలనలో.. ఆ ప్రయాణికుడు సరైన కాక్పిట్ పాస్కోడ్ను నమోదు చేసుకున్నప్పటికీ, భద్రతా కారణాల వల్ల ప్రవేశం నిరాకరించబడిందని తెలిసింది. ఈ ఘటనలో మరొక ఎనిమిది మంది ప్రయాణీకులూ కూడా ఉన్నారు.అయితే ఎవరికీ ఎలాంటి గాయం కాకపోవడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. విమానం ల్యాండ్ అయిన తరువాత భద్రతా సిబ్బంది అతనితో పాటుగా మరో ఏడుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ.. విమానంలోని సురక్షతా ప్రోటోకాల్లు ఖచ్చితంగా పాటించామని ధృవీకరించింది. ప్రస్తుతం అధికారులు ఈ ఘటనపై వివరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. తయారు చేసి ఇవ్వగలను.
Passenger Tries To Force Open Cockpit Door After Pilot Refuses Entry
Breaking & alarming :
-An @AirIndiaX passenger tried to open cockpit door of Bengaluru - Varanasi flight IX-1086 today
-He even punched right passcode, captain didn't open door, fearing a hijack
-Passenger was flying w/ 8 others
-All passengers handed over to @CISFHQrs
— Tarun Shukla (@shukla_tarun) September 22, 2025
