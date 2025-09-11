కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ దాఖలు తేదీని 2025 తేదీని పొడిగిస్తుందా? లేదా అనే దానిపై క్లారిటీ లేదు.అయితే సెప్టెంబర్ 15 గడువు దగ్గర పడుతున్నందున దేశవ్యాప్తంగా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఐటీఆర్ దాఖలు చేయడానికి పొడిగింపును డిమాండ్ చేస్తున్నందున ఈ ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. సోషల్ మీడియా ద్వారా, అనేక మంది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.
ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్లు (ఐటీఆర్లు) దాఖలు చేయడానికి తేదీని పొడిగించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒక CA, "@IncomeTaxIndia విభాగం పొడిగింపును ప్రకటించడానికి వెంటనే చర్య తీసుకోవాలని రాశారు, ఇంకో CA, "ఐటీఆర్లు, పన్ను ఆడిట్ నివేదికలను సరిగ్గా దాఖలు చేయడానికి గడువు తేదీ పొడిగింపు అవసరమని అన్నారు, మరొక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ దాఖలు చేయడానికి సెప్టెంబర్ 15 గడువు తేదీని పొడిగించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి (AY 2025-26) ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ (ITR) దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 15 అని గమనించాలి.
ITR Filing 2025 Deadline To Be Extended?
#Extend_Due_Date_Immediately #extend_ITR_TAR_duedates #extend_due_dates_immediately pic.twitter.com/kssMxkDned
— CA Jay Soni (@CAJaySoni2) September 10, 2025
(ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)