 

సెప్టెంబర్ 17, బుధవారం, లూధియానా పోలీసులు ఒక భయంకర సంఘటనను నివేదించారు. 71 ఏళ్ల అమెరికా పౌరురాలు, సియాటిల్ నుండి లూధియానాకు వచ్చిన కొద్దిసేపటికే హత్యకు గురైందని అధికారులు తెలిపారు. ఆమెను రూపిందర్ కౌర్ పాంధర్ అని గుర్తించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పాంధర్ UKలో నివసించే 75 ఏళ్ల NRI చరణ్‌జిత్ సింగ్ గ్రేవాల్‌ను వివాహం చేసుకోవడానికి భారతదేశానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. గ్రేవాల్ ఆహ్వానం మేరకు పాంధర్ భారత్‌కి వెళ్లారని పోలీసులు తెలిపారు.

ఈ సంఘటన జూలైలో చోటు చేసిందని PTI నివేదిక తెలిపింది. అయితే, ఆ మహిళ అదృశ్యంపై లూధియానా పోలీస్ స్టేషన్‌లో FIR నమోదు చేసిన తర్వాత, అనుమానితుల వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. హత్యకు ముందు పాంధర్, గ్రేవాల్ పంజాబ్‌లోని మతపరమైన, పర్యాటక ప్రదేశాలలో వారాల పాటు పర్యటించారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, గ్రేవాల్ 50 లక్షల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్‌ను నియమించి పాంధర్‌ను హత్య చేయించారని తెలుస్తోంది. అమెరికా పౌరుడిని హత్య చేసినందుకు మల్హా పట్టి నుండి సుఖ్‌జీత్ సింగ్ సోను అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సోను తన ఇంట్లోనే పాంధర్‌ను హత్య చేసి, మృతదేహాన్ని స్టోర్‌రూమ్‌లో దహనం చేసినట్లు అంగీకరించాడని అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం, పరారీలో ఉన్న గ్రేవాల్‌ను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

