ప్రజాదరణ లేని కారణంగా ప్రధాన మంత్రి ఫ్రాంకోయిస్ బేరో నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం కూలిపోయిన రెండు రోజుల తర్వాత కూడా ఫ్రాన్స్‌లోని నిరసనకారులు “బ్లాక్ ఎవ్రీథింగ్” ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అల్లకల్లోలం సృష్టించడంలో 200 మందికి పైగా వ్యక్తులను ఫ్రెంచ్ పోలీస్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. పారిస్‌లోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే రోడ్లలో వేలాది నిరసనకారులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి, మంటలు ఆర్పి రింగ్ రోడ్ ను నిలిపేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ నేపథ్యంలో, ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం 80 వేల మంది పోలీసులు, జెండార్మ్‌లను మోహరించిందని యూరోన్యూస్ బుధవారం నివేదించింది. బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు, పారిస్‌లో 95 మంది, రాజధాని వెలుపల ఎనిమిది మంది అరెస్టు చేశారు.

తూర్పు పారిస్‌లోని పోర్టే డి మాంట్రియుయిల్ వద్ద నిరసనకారులు చెత్త డబ్బాలకు నిప్పంటించి, ట్రామ్ ట్రాక్‌లను ఆపడానికి ప్రయత్నించారు. పోలీసులు అడ్డంకులను తొలగించి, ప్రజలను విభజించారు. కొన్ని నిరసనకారులు హైవేను అడ్డుకుంటూ చేరడానికి ప్రయత్నించారు, అయితే చట్ట అమలు అధికారులు వారిని ఆపారు.పారిస్‌లోని గారే డు నోర్డ్ రైల్వే స్టేషన్ చుట్టూ ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఉదయం 10:30 గంటలకు కొన్ని వందల మంది ప్రదర్శనకారులు స్టేషన్‌లోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించడంతో, పోలీసులు రైల్వే మార్గాన్ని మూసివేసి, టియర్‌గ్యాస్‌ను ఉపయోగించారు. ఈ సంఘటనలతో ఫ్రాన్స్‌లో నిరసనకారుల ఉద్యమం మరింతగా ఎగసింది.

France Political Turmoil: 

