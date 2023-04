Mumbai, April 06: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) కీలక ప్రకటన చేసింది. వరుసగా ఆరు పర్యాయాలు రెపో రేటును (Repo rate) పెంచి రుణగ్రహీతలపై భారం మోపిన ఆర్బీఐ...ఈ సారి ఊరట కలిగించింది. కీలకమైన మానిటరీ పాలసీ సమావేశంలో రెపోరేటుపై ఎలాంటి మార్పు చేయొద్దని నిర్ణయించింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఉన్న 6.5 శాతంగానే రెపోరేటు ఉండనుంది. అయితే మార్కెట్ వర్గాలు మాత్రం ఈసారి రెపో రేటు పావు శాతం మేర పెరగొచ్చని అంచనా వేశాయి. ఆర్‌బీఐ (RBI) తాజా నిర్ణయంతో రెపో రేటు 6.5 శాతం వద్దనే ఉంది. దీంతో రుణగ్రహీతలను ఊరట లభించింది.

RBI keeps the repo rate unchanged at 6.5% with readiness to act should the situation so warrant, announces RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/8UoBu5P6tx

— ANI (@ANI) April 6, 2023