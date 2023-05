How To Exchange Rs 2000 Notes? 2000 రూపాయల నోట్లను ఎలా మార్చుకోవాలి, ఏ తేదీ లోపల మార్చుకోవాలని ఆర్ బీఐ చెప్పింది, పూర్తి వివరాలు ఇవిగో..

Rs 2,000 banknote (Photo Credits: PTI)

New Delhi, May 19: కేంద్రబ్యాంకు రిజర్వ్‌ బ్యాంకు ఆఫ్‌ ఇండియా సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.చలామణిలో ఉన్న రూ.2 వేల నోట్లను ఉపసంహరిస్తూ (RBI to withdraw Rs 2000 currency note) కీలక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. వినియోగదారులకు రూ.2వేల నోట్లు ఇవ్వొద్దని బ్యాంకులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ ఆదేశాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని పేర్కొంది.

రూ.2వేల నోట్లు ఉన్నవారు మే 23 నుంచి సెప్టెంబరు 30లోగా బ్యాంకులు, ఆర్‌బీఐ కార్యాలయాల్లో మార్చుకోవచ్చని ఆర్‌బీఐ తెలిపింది. ఒక విడతలో గరిష్ఠంగా రూ.20వేల వరకు మార్పిడికి అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. డిపాజిట్‌ విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి నిబంధనలు విధించలేదు.

2000 రూపాయల నోట్లను ఎలా మార్చుకోవాలి?

సెప్టెంబరు 30, 2023 వరకు రూ. 2,000 నోట్లకు డిపాజిట్/లేదా మార్పిడి సౌకర్యాలను అందించాలని RBI బ్యాంకులను కోరింది. పౌరులు RS 2000 బ్యాంకు నోట్లను తమ బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేసుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌లో ఇతర డినామినేషన్‌ల నోట్లకు మార్చుకోవచ్చు. బ్యాంకు ఖాతాలలో జమ చేయడం సాధారణ పద్ధతిలో, అంటే పరిమితులు లేకుండా మరియు ప్రస్తుత సూచనలు మరియు ఇతర వర్తించే చట్టబద్ధమైన నిబంధనలకు లోబడి చేయవచ్చు.

మే 23, 2023 నుండి ఏ బ్యాంక్‌లోనైనా రూ. 2000 నోట్లను ఇతర డినామినేషన్‌ల నోట్లలోకి మార్చుకోవచ్చని RBI తెలిపింది. డిపాజిట్ మరియు/లేదా అందించాలని సెంట్రల్ బ్యాంక్ అన్ని బ్యాంకులను ఆదేశించింది. సెప్టెంబర్ 30, 2023 వరకు రూ. 2,000 నోట్ల మార్పిడి సౌకర్యాలు. 2018-19లో రూ. 2000 నోట్ల ముద్రణ ఆపివేయబడిందని గమనించాలి. రూ. 2000 డినామినేషన్ నోట్లలో దాదాపు 89% మార్చి 2017కి ముందు జారీ చేయబడ్డాయి మరియు వాటి జీవితకాలం 4-5 సంవత్సరాలుగా అంచనా వేయబడింది.