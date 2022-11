Sperm Count: మగాళ్లకు షాకింగ్ న్యూస్, వారిలో వీర్యకణాలు భారీగా తగ్గుతున్నాయని పరిశోధనలో వెల్లడి, వృషణ క్యాన్సర్ బారీన పడి ఆయుష్షు తగ్గిపోతుందని స్టడీలో వెల్లడి

Sperm cells (Photo Credits: Max Pixel)

New Delhi, Nov 15: అంతర్జాతీయ పరిశోధకుల బృందం భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలలో స్పెర్మ్ గణనలలో గణనీయమైన క్షీణతను (decline in sperm counts) కనుగొంది.ఈ స్టడీలో భారత్‌తో పాటు ( including India) ప్రపంచవ్యాప్తంగా పురుషుల్లో వీర్యకణాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నదని వెల్లడైంది. స్పెర్మ్ కౌంట్ అనేది మానవ సంతానోత్పత్తికి మాత్రమే కాదు, పురుషుల ఆరోగ్యానికి కూడా సూచిక, తక్కువ స్థాయిలు దీర్ఘకాలిక వ్యాధి, వృషణ క్యాన్సర్ మరియు జీవితకాలం తగ్గే ప్రమాదంతో ముడిపడి ఉన్నాయని పరిశోధకులు (international team of researchers Study) తెలిపారు.క్షీణత ఆధునిక పర్యావరణం మరియు జీవనశైలికి సంబంధించిన ప్రపంచ సంక్షోభాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని, మానవ జాతుల మనుగడకు విస్తృత చిక్కులు ఉన్నాయని వారు చెప్పారు.

ముఖ్యంగా వృషణాల క్యాన్సర్‌ రావడం వంటివాటితో పాటుగా జీవితకాలం తగ్గిపోవడానికి అదొక సూచన కావచ్చని అంటున్నారు. ఆధునిక పర్యావరణం, జీవనవిధానాల్లో వచ్చిన మార్పులకు సంబంధించిన ప్రపంచ సంక్షోభానికి వీర్యకణాల సంఖ్య తగ్గిపోవడం అనేది కేవలం ఒక సంకేతం మాత్రమేనని, ఇది మానవజాతి మనుగడనే ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్న విషయమని తెలిపారు. పలు విశ్వవిద్యాలయాలు ఉమ్మడిగా ఈ అధ్యయనం నిర్వహించాయి.

భూమిపై ఎనిమిది బిలియన్ల మంది ప్రజలు, గత ఐదు దశాబ్దాలలో నాలుగు బిలియన్ల నుండి ఎనిమిది బిలియన్లకు చేరిన జనాభా

హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్ అప్‌డేట్ జర్నల్‌లో మంగళవారం ప్రచురించబడిన ఈ అధ్యయనం 53 దేశాల డేటాను ఉపయోగించింది. ఇది అదనంగా ఏడు సంవత్సరాల డేటా సేకరణ (2011-2018)ని కలిగి ఉంది. గతంలో సమీక్షించని ప్రాంతాలలో, ప్రత్యేకంగా దక్షిణ అమెరికా, ఆసియా మరియు ఆఫ్రికాలోని పురుషులలో స్పెర్మ్ కౌంట్ ట్రెండ్‌లపై దృష్టి పెట్టారు.

ఈ డేటా ప్రకారం.. 2000 సంవత్సరం తర్వాత వీర్యకణాల సంఖ్య పడిపోవడం వేగవంతమైందని తేలింది. ఇండియాలో తీవ్రస్థాయిలో, నిరంతరంగా వీర్యకణాల సంఖ్య తగ్గిపోవడం నమోదైందని జెరూసలేం హీబ్రూ యూనివర్సిటీకి చెందిన ప్రొఫెసర్‌ హగాయ్‌ లెవిన్‌ చెప్పారు. ఇండియాలో డాటా గణనీయంగా అందుబాటులో ఉన్నదని, మిగతా దేశాల్లో డాటా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితి ఇందుకు భిన్నంగా ఏమీ లేదని అర్థమవుతున్నదని అన్నారు. గత 46 సంవత్సరాల్లో వీర్యకణాల శాతం 50 శాతం తగ్గిపోయిందని, ఇటీవలి కాలంలో అది మరింత వేగవంతమైందని చెప్పారు.

అధ్యయనంలో వీర్యకణాల తరుగుదల కారణాల మీద దృష్టి పెట్టనప్పటికీ తల్లిగర్భంలో ఉండగానే శిశువులో పునరుత్పత్తి అంగాల అభివృద్ధిలో లోపం దీనికి ఒక కారణం కావచ్చని ప్రొఫెసర్‌ లెవిన్‌ తెలిపారు. శిశువు అభివృద్ధిలో లోపాలకు జీవనవిధానాల్లో వచ్చిన మార్పులు, పర్యావరణంలోకి చేరుతున్న విష రసాయనాలు కారణమని చెప్పారు. వీర్యకణాల సంఖ్య తగ్గిపోవడమనేది చాలా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు సూచిక కావచ్చని అన్నారు.

