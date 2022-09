Sikkim HC: రేప్ చేయకుంటే ఆమె యోనిలోకి పురుషాంగం ఎలా చొప్పించాడు, సిక్కీం హైకోర్టు న్యాయమూర్తి కీలక ప్రశ్న, గాయాలు లేకపోయినా బాధితురాలి ఆవేదన కనిపిస్తుందని వెల్లడి

Sikkim HC (Photo-Twitter)

Gangtok, Sep 12: సిక్కిం హైకోర్టుకు చెందిన జస్టిస్ భాస్కర్ రాజ్ ప్రధాన్ మరియు మీనాక్షి మదన్ రాయ్‌లతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ ఈ కేసులో సంచలన తీర్పును వెలువరించింది. IPC సెక్షన్ 376 AB మరియు సెక్షన్ల ప్రకారం అత్యాచారం, తీవ్రమైన లైంగిక వేధింపుల నేరంగా పరిగణించబడే వాటికి గాయాలు లేకపోయినప్పటికీ (Any Visible Injury Enough to Constitute Rape), ఆమె స్వల్ప బాధను తెలుసుకుంటే (Slight Penetration) సరిపోతుందని కీలక తీర్పును వెలువరించింది.

IPC కింద అత్యాచారం మరియు POCSO చట్టం కింద లైంగిక వేధింపులను ఏర్పరచడానికి ఏ మేరకు అయినా చొచ్చుకుపోవటం సరిపోతుంది. బాధితురాలి నిక్షేపణ నిర్దిష్టంగా, స్థిరంగా ఉంటుంది. అప్పీలుదారు తన పురుషాంగాన్ని ఆమె యోనిలోకి చొప్పించినట్లు స్పష్టంగా ఉందని తెలిపింది. భారత శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్ 376AB, 1860, POCSO చట్టంలోని 5(m) ప్రకారం అప్పీలుదారులను దోషులుగా నిర్ధారించిన POCSO చట్టం క్రింద ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి యొక్క తీర్పుపై ప్రస్తుత అప్పీల్ దాఖలు చేయబడింది.

అప్పీలుదారుల తరఫు న్యాయవాది బి.కె. గుప్తా బాధితురాలి వైద్య నివేదికను ప్రస్తావించారు, అక్కడ కనిపించే బాహ్య గాయాలు నమోదు కాలేదు. ఇది లాబియా మినోరాపై మార్కులను మాత్రమే వెల్లడించింది, ఇది నా క్లయింట్ మీద పెట్టిన లైంగిక వేధింపుల కేసు వాదన చేయడానికి సరిపోదని వాదించారు. ప్రాసిక్యూషన్‌లో కీలకమైన సాక్షులు విరోధంగా మారారని, తద్వారా ప్రాసిక్యూషన్ కేసు బలహీనంగా మారిందని కూడా ఆయన సమర్పించారు.

అదనపు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎస్.కె.ఈ తీర్పులో ఎలాంటి జోక్యం అవసరం లేదని, బాధితురాలితో పాటు, ప్రాసిక్యూషన్ ఆమె తల్లి మరియు ఆమె తండ్రిని కూడా విచారించిందని, వారందరూ అప్పీలుదారుని గుర్తించారని కోర్టుకు తెలిపారు.ఈ కేసులో బాధితురాలి సాక్ష్యాన్ని కూడా స్పష్టంగా పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

న్యాయమూర్తి సంఘటన గురించి చెబుతూ.. అప్పీలుదారు యోనిలో అతని పురుషాంగాన్ని ఎలా చొప్పించాడనే దాని గురించి అప్పీలుదారుల తరఫు న్యాయవాదిని నిలదీసింది. ఇది సెక్షన్ 164 CrPC కింద ఆమె చేసిన ప్రకటనకు అనుగుణంగా ఉందని తెలిపింది. ప్రాసిక్యూషన్ తన వాదనను సహేతుకమైన సందేహానికి అతీతంగా చెప్పగలిగినందున ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి నిర్ణయం సరైనదని ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి, హైకోర్టు నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ ప్రస్తుత కోర్టు పేర్కొంది.బాధితురాలు వాంగ్మూలం స్థిరంగా ఉండటమే కాకుండా చాలా వివరంగా ఉంది, ఆమె అనుభవించిన పరీక్షను వివరిస్తుంది. ఇతర ప్రాసిక్యూషన్ సాక్షులు "బాధితురాలు" యొక్క వాంగ్మూలానికి తగినంత ధృవీకరణ ఉందని తెలిపారు.