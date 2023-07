NASA X-59 (Photo-NASA)

ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి సూపర్‌సోనిక్ కమర్షియల్ ఎయిర్‌లైనర్ అయిన కాంకోర్డ్ కనుమరుగైన 20 సంవత్సరాల తర్వాత- విమానయాన పరిశ్రమ అతివేగవంతమైన విమాన ప్రయాణ యుగంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. న్యూయార్క్ పోస్ట్ ప్రకారం , NASA యొక్క ప్రయోగాత్మక సూపర్సోనిక్ విమానం, X-59 'సన్ ఆఫ్ కాంకోర్డ్' దాని మొదటి పరీక్షా విమానానికి సిద్ధంగా ఉంది.

2033 కల్లా ప్రపంచంలోని ఏ ప్రదేశానికైనా కేవలం రెండు గంటల్లోనే ( Any Point On Earth Within 2 Hours) చేరుకునే స్థాయిలో అత్యాధునిక విమానసేవలు (Suborbital Flights Might Soon) అందుబాటులోకి వస్తాయని పేర్కొంది. ఈ విమానాలు నిటారుగా గాల్లోకి ఎగిరే ఈ విమానాలు ఆకాశంలో సుమారు 125 మైళ్ల ఎత్తువరకు వెళ్లి.. మళ్లీ వేగంగా భూమ్మీద తమ గమ్యస్థానాలవైపు దిగుతాయి. ఈ క్రమంలో 3 వేల మైళ్లకు మించి గరిష్ఠ వేగాలను అందుకుంటూ ప్రయాణ సమయాన్ని అనూహ్య రీతిలో తగ్గించేస్తాయని వెల్లడించింది.

జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2050 నాటికి 130 కోట్ల మందికి డయాబెటిస్‌, టైప్‌-2 డయాబెటిస్‌ వారి సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉంటుందని లాన్సెట్‌ అధ్యయనంలో వెల్లడి

నాసా ప్రస్తుతం ఈ సూపర్ సానిక్ విమానంపై ప్రయోగాలు చేస్తోంది. ఎక్స్-59 పేరుగల ఈ విమానాన్ని త్వరలో నాసా ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించనుంది. కాంకార్డ్ కంటే నెమ్మదైనప్పటికీ ఈ విమానంతో న్యూయార్క్-లండన్‌ ప్రయాణ సమయాన్ని ఏకంగా 3.30 గంటల మేర తగ్గించొచ్చట. దీని గరిష్ఠ వేగం గంటకు 1500 కిలోమీటర్లు కాగా, కాంకర్డ్ అప్పట్లో ఏకంగా గంటకు 2000 కిలోమీటర్ల పైచిలుకు వేగాన్ని అందుకుంది.

కాంకోర్డ్ కంటే చిన్నది, నెమ్మదిగా ఉండే X-59, గంటకు 1,500 కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగాన్ని కలిగి ఉంది. న్యూయార్క్ నుండి లండన్‌కు ప్రయాణ సమయాన్ని సుమారు 3 గంటల 30 నిమిషాలు తగ్గిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. బ్రిటన్‌లోని సివిల్ ఏవియేషన్ అథారిటీ (CAA) ప్రచురించిన ఇటీవలి పరిశోధన ప్రకారం, 2033 నాటికి, లండన్ నుండి సిడ్నీకి ప్రస్తుతం 22 గంటలు పట్టే విమానాన్ని కేవలం రెండు గంటలకు తగ్గించవచ్చని సూచించింది. విమానయాన రంగంలో సబ్‌ ఆర్బిటల్ ఫ్లైట్ శకం ప్రారంభం కానుందంటూ పరిశోధాత్మక కథనాన్ని ప్రచురించింది.

ఈ సారి అమెరికా నుంచి కరోనా తరహా వైరస్, హార్వర్డ్‌ లా స్కూల్‌ న్యూయార్క్‌ యూనివర్సిటీ అధ్యయనంలో సంచలన విషయాలు

ముఖ్యంగా, సబార్బిటల్ విమానాలు జెఫ్ బెజోస్ యొక్క బ్లూ ఆరిజిన్, రిచర్డ్ బ్రాన్సన్ యొక్క వర్జిన్ గెలాక్టిక్ జెట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఉపయోగించబడిన రాకెట్‌లను పోలి ఉంటాయి. గంటకు 5632 కిలోమీటర్లకు సమానమైన 3500 మైళ్ల అద్భుతమైన వేగంతో పనిచేసే ఈ విమానాలు అద్భుతమైన సమయాన్ని ఆదా చేసే అవకాశాలను అందిస్తాయి. ఇప్పటికే జెఫ్ బెజోస్‌కు చెందిన బ్లూ ఆరిజిన్, రిచర్డ్ బ్రాన్సన్‌కు చెందిన వర్జిన్ గాలెక్టిక్ సంస్థలు ప్రయాణికులకు సబ్ ఆర్బిట్ ఫ్లైట్ ప్రయాణాన్ని పరిచయం చేశాయి.

ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి న్యూయార్క్ నుండి షాంఘైకి ప్రస్తుత 15 గంటల డ్రైవ్‌కు బదులుగా 39 నిమిషాల్లో వెళ్లవచ్చు. ఉదాహరణకు, న్యూయార్క్ నుండి లండన్‌కు ఒక ట్రిప్ ఒక గంటలోపు పూర్తి అవుతుంది. X-59లో 'క్వైట్ సూపర్‌సోనిక్ టెక్నాలజీ' కూడా ఉంది, ఇది సౌండ్ బారియర్‌ను బద్దలు కొట్టడం వల్ల కలిగే సోనిక్ బూమ్‌ను 'సోనిక్ థంప్'గా మార్చడానికి ఉద్దేశించబడింది. ధ్వనివేగాన్ని అధిగమించే సమయంలో వినిపించే సానిక్ బూమ్(భారీ ధ్వని) తీవ్రత చాలా వరకూ తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అప్పుడు విమానం ధ్వని వేగం కంటే వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది, షాక్‌వేవ్‌లు ఏర్పడి విమానం నుండి దూరంగా ప్రయాణిస్తాయి. సాధారణంగా, ఈ షాక్‌వేవ్‌లు విమానం యొక్క ఫ్లైట్ పాత్‌కు ఇరువైపులా మైళ్ల వరకు భూమిపై వినిపించే విఘాతం కలిగించే సోనిక్ బూమ్‌లను విలీనం చేసి ఉత్పత్తి చేస్తాయి. X-59 షాక్‌వేవ్‌లను కలిసి రాకుండా నిరోధించే విధంగా రూపొందించబడిందని నాసా తెలిపింది.

ఒకసారి పూర్తిగా అసెంబుల్ చేసి, విమానానికి సిద్ధంగా ఉంటే, సింగిల్-సీట్ X-59 విమానం కేవలం 100 అడుగుల (30.5 మీ) పొడవు మాత్రమే ఉంటుంది, కేవలం 29.5 అడుగుల (9 మీ) రెక్కలు, కేవలం 14 అడుగుల (4.25 మీటర్లు) ఎత్తు ఉంటుంది. ఇది 55,000 అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణించగలదు. గరిష్ఠంగా మాక్ 1.4 వేగాన్ని( ధ్వనికి 1.4 రెట్ల వేగం) అందుకోగలదు.