Supreme Court: ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలనే పిటిషన్ నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు, ఇలాంటి పిటిషన్లు ఎందుకు వేస్తారని మండిపాటు

ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను స్వీకరించేందుకు భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం సోమవారం నిరాకరించింది.జస్టిస్‌ సంజయ్‌ కిషన్‌ కౌల్‌, జస్టిస్‌ అభయ్‌ ఎస్‌ ఓకాతో కూడిన ధర్మాసనం పిటిషనర్‌ గోవంశ్‌ సేవా సదన్‌తో మాట్లాడుతూ, ఇలాంటి విషయాలను నిర్ణయించడం కోర్టు పని కాదని, పిటిషనర్‌కు ఏ ప్రాథమిక హక్కును ప్రభావితం చేస్తుందని కూడా ప్రశ్నించింది.

రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ ప్రయాణికులు అలర్ట్, ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా 163 రైళ్లు రద్దు, 115 రైళ్లు పూర్తిగా మరో 48 సర్వీసులు పాక్షికంగా రద్దు, వివరాలను వెల్లడించిన ఇండియన్ రైల్వే

"ఇదేనా కోర్టు పని?... ఖర్చులు పెట్టమని ఒత్తిడి చేసిన చోట మీరు ఎందుకు ఇలాంటి పిటిషన్లు వేస్తారు? ఏ ప్రాథమిక హక్కు ప్రభావితమవుతుంది? మీరు కోర్టుకు వచ్చినందున చట్టాన్ని గాలికి విసిరేస్తారా?" అని కోర్టు ప్రశ్నించింది. దీనికి పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది సమాధానమిస్తూ, గోసంరక్షణ అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం.

Here's Bar Bench Tweet

Supreme Court refuses to entertain plea seeking declaration of cow as national animal

report by @ShagunSuryam https://t.co/tyYXc2RQFK

— Bar & Bench (@barandbench) October 10, 2022