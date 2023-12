Finance Minister Nirmala Sitharaman and Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin | Credit: PTI & ANI

Tamil Nadu floods can't be declared as a national calamity: తమిళనాడు వరదలను జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించలేమని (Tamil Nadu floods can't be declared as a national calamity) కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తేల్చి చెప్పారు. తమిళనాడులో ఇటీవల సంభవించిన వరదలను 'జాతీయ విపత్తు'గా ప్రకటించాలన్న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ అభ్యర్థనను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ (Union Minister for Finance Nirmala Sitharaman ) శుక్రవారం నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరించారు.

న్యూఢిల్లీలోని నేషనల్ మీడియా సెంటర్‌లో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆర్థిక మంత్రి.. తమిళనాడుకు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఉపయోగించేందుకు కేంద్రం ఇప్పటికే రెండు విడతలుగా రూ.900 కోట్ల నిధులను విడుదల చేసిందని చెప్పారు.

తమిళనాడు రాష్ట్రానికి సకాలంలో హెచ్చరికలు చేయడంలో భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) విఫలమైందన్న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ఆరోపణలను కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తోసిపుచ్చారు. తమిళనాడులో ఇంత భారీ విపత్తు జరుగుతున్నప్పుడు, స్టాలిన్ ఢిల్లీలో భారతదేశ కూటమితో ఉన్నారని ఆమె ఎత్తి చూపారు. 19 ఏళ్ల క్రితం సంభవించిన జలప్రళయం సునామీని కూడా కేంద్రం జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించని నేపథ్యంలో, ఈ వరద నష్టాన్ని జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించడం సాధ్యం కాదన్నారు.

వీడియోలు ఇవిగో, భారీ వర్షాలకు ఉగ్రరూపం దాల్చిన నదులు, నీట మునిగిన న‌ది ప‌రివాహ‌క ప్రాంతాలు

భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) సకాలంలో హెచ్చరిక ఇవ్వడంలో విఫలమైందని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి MK స్టాలిన్ చేసిన ఆరోపణపై, కేంద్ర మంత్రి తన ప్రసంగంలో "ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం, చెన్నైలో మూడు డాప్లర్లతో సహా అల్ట్రా-ఆధునిక పరికరాలు ఉన్నాయి. అంచనా వేసింది. డిసెంబర్ 12న నాలుగు జిల్లాల్లో తెన్కాసి, కన్యాకుమారి, తిరునెల్వేలి, డిసెంబర్ 17న టుటికోరిన్‌లలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది.

తమిళనాడులో ఇంత భారీ విపత్తు (Tamil Nadu floods) చోటుచేసుకుంటున్నప్పుడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ ఢిల్లీలో భారత కూటమితో ఉన్నారని ఆమె గుర్తు చేశారు. భారీ వర్షాలకు సంబంధించి డిసెంబర్ 12న తగినంత సమాచారం ఉన్నప్పటికీ, అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించకపోయి ఉండవచ్చు లేదా ఆందోళనకరమైన పరిస్థితిని వారు విస్మరించి ఉండవచ్చని తెలిపారు. బాధితులను ఆదుకునేందుకు రాష్ట్రప్రభుత్వం రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ సూచనల మేరకు పెద్దమొత్తంలో రుణం పొందవచ్చని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

వీడియో ఇదిగో, భారీ వర్షాలకు నీట మునిగిన అనేక బిల్డింగ్‌లు, ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న తామ్ర‌పార్ని న‌ది

డిసెంబర్ 18 ఉదయం మాకు సమాచారం అందిన వెంటనే, మేము అన్ని కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేసాము. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అదనపు సహాయం అందించడానికి చర్యలు తీసుకుంది, నేను కూడా హోం మంత్రి అమిత్ షాను కలిశాను. నాలుగు జిల్లాలకు అవసరమైన సహాయాన్ని అందించాలని అభ్యర్థించారు. "భారత వైమానిక దళానికి చెందిన ఐదు హెలికాప్టర్లు, నేవీకి చెందిన ఒక హెలికాప్టర్, కోస్ట్ గార్డ్ యొక్క మూడు హెలికాప్టర్లు సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్, ఆర్మీ, నేవీ మరియు కోస్ట్ గార్డ్ మాత్రమే 5,049 మందిని రక్షించాయి" అని ఆమె తెలిపారు.

డిసెంబరు 17, 18 తేదీల్లో నాలుగు జిల్లాల్లో తిరునల్వేలి, తూత్తుకుడి, కన్యాకుమారి, తెన్‌కాశిలో తక్కువ వాతావరణం కారణంగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురిశాయని గుర్తు చేశారు. తిరునెల్వేలి, తూత్తుకుడి జిల్లాలు వరదల కారణంగా తీవ్రంగా నష్టపోగా, టుటికోరిన్ జిల్లాలోని నదుల ఒడ్డున ఉన్న గ్రామాలన్నీ వరద నీటితో మునిగిపోయాయి. ప్రాణ, ఆస్తి, పంట నష్టం, పశువుల నష్టం వాటిల్లినట్లు సమాచారం. ముత్యాపురంలో మొత్తం ఆరుగురు మృతి చెందగా, నలుగురు నీటిలో మునిగి, ఇద్దరు గోడ కూలిన ఘటనలో మృతి చెందారు.