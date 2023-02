Tripura Shocker: తాగుడుకు డబ్బులు ఇవ్వలేదని తల్లి చేయిని నరికేసిన తాగుబోతు కొడుకు,త్రిపురలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి

Murder Representative Photo (Photo Credit: Pixabay)

త్రిపురలోని గోమతి జిల్లాలోని గ్రాజీలోని పౌమురా ప్రాంతంలో 49 ఏళ్ల వ్యక్తి తన తల్లి చేయి నరికి పరారయ్యాడు. చిన్నపాటి గొడవ తర్వాత నిందితుడు మద్యం మత్తులో ఈ దారుణానికి (Man Chops Off Mother’s Hand) పాల్పడ్డారు. బాధితురాలు నమితా ఘోష్ (75) ఆస్పత్రిలో చేరింది. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఈ సంఘటన శనివారం రాత్రి జరిగిందని TOI నివేదించింది.

పొరుగువారు మొదట్లో ఒక సాధారణ వ్యవహారంగా గందరగోళాన్ని పట్టించుకోలేదు. అయితే అర్థరాత్రి వృద్ధురాలి అరుపులు ప్రజలకు వినిపించాయి. ఘోష్ కుటుంబానికి చెందిన ఒక పొరుగువారు ఆమె శరీరం నుండి వేరుచేయబడిన ఆమె కుడిచేతి దిగువ భాగంతో విపరీతంగా రక్తస్రావంతో నేలపై పడి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో బాధితురాలు తీవ్రంగా గాయపడి చికిత్స పొందుతోంది. నిందితుడు బిమల్ ఘటనా స్థలం నుంచి తప్పించుకునే లోపే అతడిని పట్టుకుని తీవ్రంగా కొట్టారు.

తండ్రిని చావబాదుతున్నానంటూ ప్రియురాలికి వీడియో కాల్, చిత్తూరులో దారుణ ఘటన, వివాహేతర సంబంధం వద్దన్నందుకు దాడి చేసిన కసాయి కొడుకు

అయితే నిందితుడు వారి నుంచి తప్పించుకుని పరార్ అయ్యాడు. ఇంకా అతని ఆచూకీ లభించలేదు. బిమల్ ఘోష్ వ్యసనపరుడని, డబ్బు కోసం తన తల్లితో తరచూ గొడవపడేవాడని పోలీసులు తెలిపారు.శనివారం రాత్రి కూడా మద్యం తాగి నగదు విషయంలో తల్లితో గొడవ (After Quarrel Over Money in Gomati) పడ్డాడు. నగదు ఇచ్చేందుకు ఆమె నిరాకరించడంతో కొంప పెంచుకుని ఆమెపై చురుకైన ఆయుధంతో దాడి చేశాడు. ఘటనా స్థలం నుంచి ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.